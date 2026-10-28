5 ideas para decorar la mesa con la potos para dar contraste visual y que tu casa luzca elegante

Las plantas de interior tienen la capacidad de transformar por completo la apariencia de un espacio al instante y el secreto está en saber dónde ponerlas para crear contrastes favorecedores. Y una de las favoritas por su lindo color y lo bien que sobrevive a casi cualquier ambiente, es la potos, que puede ir en el comedor para aportar elegancia sin necesidad de recurrir a piezas de decoración costosas.

¿Cómo usar el potos para decorar el comedor? 5 opciones para que tu casa tenga elegancia con plantas de interior