5 ideas para decorar la mesa con la potos para dar contraste visual y que tu casa luzca elegante
Si quieres renovar el comedor y que todo tu hogar luzca mucho más sofisticado, la planta de potos puede ser gran aliada si la colocas en el lugar correcto.
Las plantas de interior tienen la capacidad de transformar por completo la apariencia de un espacio al instante y el secreto está en saber dónde ponerlas para crear contrastes favorecedores. Y una de las favoritas por su lindo color y lo bien que sobrevive a casi cualquier ambiente, es la potos, que puede ir en el comedor para aportar elegancia sin necesidad de recurrir a piezas de decoración costosas.
¿Cómo usar el potos para decorar el comedor? 5 opciones para que tu casa tenga elegancia con plantas de interior
- Potos en un jarrón de cerámica. Si estás buscando inspiración para decoración de interiores minimalista, entonces te convienen los jarrones blancos fabricados en cerámica para poner la planta de potos. El brillo de este material contrastará con el verde intenso de las hojas y no se ve saturado.
Bandejas de madera para colocar las plantas de interior. Para darle un toque rústico al área del comedor, apuesta por una bandeja mediana con espacio suficiente para acomodar la maceta del potos. Así fusionarás texturas y colores para adornar discretamente sin tener que renovar el resto de adornos. El portal especializado Everything Plants recomienda cuidar que el agua no se filtre para que no se pudra.
- Planta de potos en macetas de vidrio. Para una decoración llamativa y fuera de lo tradicional, las macetas hechas con vidrio están convirtiéndose en una de las mejores opciones para colocar plantas en espacios específicos del hogar. En el caso del potos, darás luminosidad a esta zona y la iluminación contrastará de forma espectacular.
Usar manteles oscuros para que el potos sea protagonista. Cuando las plantas de interior destacan en la decoración de un hogar, hay un truco para embellecer el comedor que pocos se atreven a usar y consiste en priorizar los colores oscuros o tierra en el mobiliario para que las macetas se lleven toda la atención, según Saffron Marigold. Prueba colocando manteles en tonos fuertes que hagan contraste con el verde tan intenso que caracteriza a la potos.
- Potos en un frasco con piedras. Una de las ventajas principales del potos, es lo rápido que crece, ya que en poco tiempo puedes tener una planta frondosa que puedes aprovechar para poner en otra maceta. Así que si en otro espacio de tu casa ya tienes una que se expandió mucho, puedes transplantar una parte a un frasco de cristal que en el interior tenga piedras de diferentes tamaños. Esto creará un contraste bellísimo para que la decoración sea elegante y ayudará a que la limpieza sea mucho más sencilla.