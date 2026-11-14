Decorar los cristales del hogar es una de las formas más efectivas de extender el espíritu navideño hacia toda la habitación. Sin embargo, los métodos tradicionales suelen dejar residuos pegajosos difíciles de remover y restan sofisticación a los espacios modernos.

Para esta temporada decembrina, el interiorismo propone la tendencia Nieve de Terciopelo. Esta corriente estética apuesta por recrear la suavidad visual de la escarcha invernal mediante acabados mate, texturas táctiles, blancos cálidos y trazos minimalistas, logrando que las ventanas y los espejos de la sala o el recibidor luzcan como escaparates de diseño europeo y se limpien en segundos al terminar las fiestas.

Las 4 ideas clave para aplicar la tendencia Nieve de Terciopelo en tus cristales

Para lograr un efecto invernal limpio, luminoso y de alto nivel estético, sustituye los productos químicos pesados por estas cuatro alternativas:

Ilustraciones delicadas con marcadores de tiza líquida

Ilustraciones delicadas con marcadores de tiza líquida Ilustraciones delicadas con marcadores de tiza líquida

Los marcadores de tiza líquida en color blanco mate o champagne son la herramienta favorita de los decoradores porque ofrecen un acabado opaco y aterciopelado que no gotea ni raya el vidrio.

Dibuja copos de nieve geométricos de distintos tamaños, estrellas minimalistas o una pequeña villa invernal en la esquina inferior de tus ventanas y espejos. Si no tienes buen pulso, pega una plantilla impresa por la parte exterior del cristal y cálcala por dentro.

Siluetas caladas en papel de algodón o cartulina aterciopelada

Tendencia "Nieve de Terciopelo": Cómo decorar tus ventanas y espejos en diciembre Tendencia "Nieve de Terciopelo": Cómo decorar tus ventanas y espejos en diciembre

Recorta siluetas de pinos estilizados, casitas, renos o estrellas en papel texturizado blanco hueso, papel terciopelo o cartulina mate. Fíjalas en la parte baja de los ventanales o en las esquinas de un espejo grande usando pequeños puntos de cinta doble cara removible o masilla adhesiva blanca.

Copos de nieve y adornos colgantes de fieltro blanco

Recorta o adquiere copos de nieve calados hechos en fieltro blanco grueso o lana prensaa. Cuélgalos a distintas alturas desde el cortinero o desde la parte superior del marco del espejo utilizando hilo de nylon transparente o cintas delgadas de terciopelo en tono arena.