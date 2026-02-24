La manera en la que tienes que elegir el color de cabello según tu tono de piel

Hacer un cambio de look que involucre a tu cabello pues debe ser una decisión bien pensada para que luzcamos de la mejor manera. Si vas a aplicar un tinte pues es importante que elijas el color correcto de acuerdo a tu tono de piel.

El primer paso es el de identificar tu subtono y usarlo como guía para escoger matices que equilibren la apariencia de tu piel. Uno de los trucos es el de mirar tus venas de la muñeca bajo la luz natural, si se ven verdes, tu subtono es cálido; si se ven azules o moradas, es frío; si no puedes decidir entre verde o azul, probablemente seas neutro.

¿Cuál es el color de cabello según tu tono de piel?

Colores que funcionan con subtono frío

Aquellas pieles que tiene un subtono frío pues combinan mejor con colores de base fría. Aquí nos encontramos con los rubios ceniza, beige, platino o champán funcionan bien porque no aportan amarillo ni naranja que compita con los tonos rosados de la piel. Los castaños fríos, con matices ceniza o chocolate sin reflejos cálidos, también son una buena elección.

En el caso de que tu piel es muy clara con subtono frío pues es mejor optar por unos tonos oscuros como negro azulado o castaño profundo para crear contrastes sin desarmonizar. Evita los rubios dorados, los cobres y los castaños cálidos porque añaden calidez que puede hacer que tu piel se vea apagada o enrojecida.

Colores que funcionan con subtono cálido

Para este caso se deben utilizar colores con base dorada o anaranjada para mantener el equilibrio. Los rubios miel, dorados, caramelo, fresa, castaños chocolate con reflejos dorados, los cobres y los rojizos aportan la calidez que complementa la piel.

Ten en cuenta que el castaño frío o los rubios cenizas pues apagan las pieles cálidas ya que contrastan demasiado con el amarillo natural de la piel. Si quieres un tono más oscuro, elige castaños con dimensión cálida o chocolate con matices dorados en lugar de negros puros o castaños ceniza planos.

Estos tintes son muy efectivos.|Pexels

Colores que funcionan con subtono neutro

Por último, tenemos las pieles neutras que se destacan por poder utilizar tonos cálidos como fríos sin perder la armonía. Puedes utilizar aquellos que mezclan el cálido con el frío como rubios beige, castaños con reflejos mixtos o colores con dimensión natural.

Las personas con piel neutra pueden experimentar con gamas interesantes de colores. No te vayas a los extremos, es decir no vayas por los demasiado ceniza ni demasiado dorado.

