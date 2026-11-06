En qué parte de la casa debes poner una planta de calathea para sumar humedad al ambiente

Hay plantas de interior que sin dudas no pueden faltar en ningún hogar, y es que se trata de aquellas que son perfectas para decorar cualquier espacio, pero que también se le atribuyen enormes propiedades y en este caso, mencionamos la Calathea, que es conocida por el diseño en sus hojas y que no puede faltar. En este caso, el Feng Shui, disciplina antigua que busca la armonía en los espacios, explicó en qué lugar la tienes que colocar para sumar humedad al ambiente.

Entre las características que debemos mencionar de la Calathea es que es nativa de América tropical y muchas de sus especies son conocidas como plantas hogareñas o de ornato; pueden llegar a alcanzar hasta el metro de altura; tiene hojas hermosas, en donde se combinan sus colores y que durante el día se desplegarán para captar la luz y se pliegan por la noche; por lo que no puede faltar en ningún hogar.

Por otro lado, más allá de los fines decorativos que tiene la Calathea como planta, se le atribuyen un montón de propiedades, como el hecho que puede purificar los ambientes absorbiendo todo tipo de toxinas, pero que tiene un vínculo con el Feng Shui, esta disciplina que busca la armonía en los espacios y que revelaron en qué lugar la tienes que colocar para sumar humedad al ambiente.

En qué lugar debes colocar la Calathea, según el Feng Shui

De acuerdo a lo que reveló el Feng Shui, el mejor sitio en donde tienes que colocar la Calathea es en el dormitorio, teniendo en cuenta que esta práctica milenaria, liberará humedad mediante un proceso conocido como transpiración y que contribuirá ligeramente a la humedad del entorno. Además, necesita de ambientes húmedos para conservar las hojas saludables.

Cuáles son los beneficios de la Calathea

Otros de los beneficios por los cuales debemos colocar la Calathea en el dormitorio, según el Feng Shui es que aportará color al dormitorio, ya que cuenta con variedades de hojas grandes y vistosas; con combinaciones de verde, blanco, rosa, morado y otros tonos y porque no es tóxica para los gatos o perros.