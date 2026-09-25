Qué hacer con el espacio arriba de la estufa: 5 ideas para hacer un organizador

Optimizar el almacenamiento en la cocina es uno de los mayores desafíos del diseño de interiores. Descubre qué puedes hacer con el espacio arriba de la estufa con las 5 mejores ideaspara implementar un organizador.

El área vertical que se encuentra directamente arriba de la estufa suele quedarse vacía o desaprovechada debido al calor y al vapor de la cocción.

Sin embargo, con los materiales correctos y una distribución inteligente, este muro estratégico puede transformarse en el centro de control de tus recetas, permitiéndote liberar espacio en los cajones y mantener una encimara despejada.

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5 ideas para un organizador en el espacio arriba de la estufa

Repisa flotante de acero inoxidable para especias y aceites

El acero inoxidable es el material por excelencia en las cocinas profesionales debido a su higiene, durabilidad y total resistencia a las altas temperaturas.

Adquiere una repisa metálica con borde anticaídas para evitar que los frascos se deslicen accidentalmente debido a las vibraciones de la cocina.

Barra magnética de alta potencia para cuchillos y espátulas metálicas

Una barra imantada o magnética colocada de forma horizontal sobre la estufa es un organizador minimalista y de alto impacto visual.

Te permite colgar instantáneamente cualquier herramienta de cocina que contenga metal ferroso, como pinzas, batidores de globo tijeras culinarias y tus cuchillos de chef favoritos, manteniéndolos limpios, secos y completamente al alcance de tu mano.

Conoce cómo colocar un organizador arriba de tu estufa|Pexels: Kindel Media

Organizador estilo panel de clavos

Puedes mandar a cortar un tablero de madera MDF sellada contra la humedad o conseguir uno de metal esmaltado que combine con el color de tus paredes.

Atornillalo ejando un pequeño espacio de separación con el muro para que los ganchos entren de forma suave y sin complicaciones.

Estructura de rejilla metálica con ganchos tipo S

Consigue una rejilla rectangular que cubra el ancho de tu estufa y fíjala al muro con soportes discretos. Compra un juego de ganchos en forma de S independientes, los cuales se cuelgan de los alambres de la rejilla.

La mejor forma de colocar un organizador encima de tu estufa|Pexels: Ariel Marcon

Estante bajo de madera

Utiliza un tablón de madera gruesa y sólida y aplícale un sellador de poliuretano transparente con acabado mate para impermeabilizar las vetas contra el calor, la grasa y el vapor característios de la zona de cocción.

