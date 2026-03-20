El error de decoración que puede bloquear la energía positiva en tu hogar

La decoración en tu hogar puede atraer energía positiva o bloquear el flujo del chi, de acuerdo con las creencias del Feng Shui. Por ello, expertos recomiendan saber bien cómo y dónde colocar cada cosa y así evitar complicaciones en las vibraciones.

Si sientes que tu casa se ha vuelto un ambiente de energía estancada, es probable que estés cometiendo algún error en la decoración. Descubre qué puedes hacer para solucionar este problema y cómo atraer abundancia, amor y salud a tu vida.

¡Reutiliza las latas vacías y conviértelas en lindos faroles! Cecilio López nos dice cómo

El error de decoración que bloque la energía en tu hogar

La idea base del Feng Shui es que cada objeto tiene una energía especial y dependiendo de la forma en la que lo coloquemos, puede ayudar a que el flujo de energía sea adecuado o bloquear la salida de las malas vibras y la llegada de cosas positivas.

Algunos de los errores más comunes que podrían estar bloqueando el chi son:

Desorden y acumulación

Es una de las principales causas de energía estancada en los hogares. Ya sea en ropa amontonada en armarios, con basura u obstáculos en los pasillos, es mejor deshacerse de lo que ya no se usa y tener espacios despejados para permitir el flujo de energía.

La acumulación y el desorden en el hogar impiden el flujo correcto de energía|Pexels: cottonbro studio

Objetos rotos o en mal estado

Tener vajilla astillada o guardar electrodomésticos que ya no sirvan, atrae energías negativas, según el Feng Shui. Es mejor reparar o deshacerse de ellos para así alejar la sensación de estancamiento.

Los objetos rotos impiden la llegada de buena energía al hogar|Pexels: Anastasia Shuraeva

Espejos

No está mal tenerlos en casa, pero todo depende de dónde estén ubicados. Expertos en esta filosofía oriental recomiendan no colocarlos frente a la puerta principal, ya que trabajarán como repelente de energías positivas. Tampoco se recomienda tenerlos frente a la cama, ya que se asocian con el insomnio.

El Feng Shui recomienda no colocar espejos frente a la entrada ni frente a la cama|Pexels: www.kaboompics.com

Algunas otras cosas que el Feng Shui indica evitar es la naturaleza muerta, las plantas en mal estado simbolizan energía agotada, mientras que las artificiales acumulan polvo y no son creadoras de energía vital.

