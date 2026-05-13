¿Limpias tu lavadora con vinagre? Esto dicen los expertos de dicha práctica

Resulta interesante el debate que existe alrededor de los remedios caseros. Muchas personas no acuden a estas formas, pues en ocasiones no están respaldadas por recomendaciones profesionales (en especial en temas médicos), aunque otros son grandes defensores de buscar propias opciones. En este caso, esto se sabe del uso de vinagre al momento de limpiar tu lavadora.

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¿Por qué hay dudas del uso de vinagre para limpiar tu lavadora?

Está normalizado encontrar recomendaciones para el uso del vinagre al momento de limpiar el ya mencionado electrodoméstico. Y es que la limpieza es algo que requiere de la atención debida, pues se puede acumular moho, malos olores o averías. Por ello los expertos alzaron la voz y advirtieron del uso de este ingrediente casero.

Como primer punto se aclara que el vinagre, efectivamente, contiene elementos desodorizantes y desinfectantes, pero su acidez es capaz de dañar espacios como las juntas de goma o las mangueras. Todo esto si el vinagre es usado seguidamente para limpiar la lavadora, lo cual pone bastante análisis alrededor de las posturas que advierten del uso y de los que lo recomiendan sin reparo.

Algunas empresas indican que el vinagre es bueno para eliminar malos olores, limpiar el exterior de la lavadora o para tratar la ropa directamente antes de los ciclos de lavado. Pero indican que no es ideal usarlo en el tambor, pues con el uso constante… ciertos elementos pueden dañarse internamente.

¿Cada cuándo se debe limpiar tu lavadora?

Una de las partes que más hacen falta en el cuidado de los electrodomésticos es el cuidado y/o mantenimiento. Por ello en el caso de la lavadora es evidente que los expertos indican hacerlo de manera frecuente. Algunas fuentes sostienen que si el uso es bastante constante, la limpieza debe llegar una vez al mes. Sin embargo, si el uso es ocasional, basta con ejercitar una correcta limpieza una vez cada 3 meses.

Allí la clave es fijarse en los residuos del detergente y la suciedad acumulada en el tambor, compartimentos o el filtro. Algunos modelos incluyen el TubClean, que hace la limpieza de manera automática. Si no, toca hacerlo manualmente con las recomendaciones dadas.