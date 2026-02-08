7 cortes de cabello para verte más bonita si tienes el cabello rizado

El cabello rizado , debido a la forma de su melena, tiene la principal ventaja de tener volumen natural, característica que les aporta un gran estilo a todo tipo de cortes de cabello, situación que las melenas lacias no pueden lograr con mucha facilidad.

Es así que te vamos a recomendar algunas alternativas que se destacan por ayudarte a verte más bonita, además de ser opciones juveniles y elegantes. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar.

¿Qué corte de pelo es mejor para el cabello rizado?

En esta ocasión, hemos decidido consultar directamente con el Modo IA de Google, quien en cuestión de segundos nos dejó 7 recomendaciones de cortes de cabello para quienes tienen el cabello rizado, siendo alternativas infalibles para verte más bonita. Así que considera las siguientes opciones:

Corte mariposa : Un estilo que en los últimos años ha obtenido gran popularidad en la moda. Ideal para mantener una melena larga con forma.

: Un estilo que en los últimos años ha obtenido gran popularidad en la moda. Ideal para mantener una melena larga con forma. Shaggy : Una opción juvenil y rebelde, que se destaca por tener múltiples capas, generando gran volumen.

: Una opción juvenil y rebelde, que se destaca por tener múltiples capas, generando gran volumen. Long bob : El long bob tiene la principal ventaja de ser un estilo de pelo que puedes llevar al nivel de la mandíbula o de la clavícula; le puedes incorporar un flequillo.

: El long bob tiene la principal ventaja de ser un estilo de pelo que puedes llevar al nivel de la mandíbula o de la clavícula; le puedes incorporar un flequillo. Pixie : Si deseas un cambio radical, el pixie es la gran alternativa; además, puedes aprovechar tus rizos para darle mayor volumen en la parte superior.

: Si deseas un cambio radical, el pixie es la gran alternativa; además, puedes aprovechar tus rizos para darle mayor volumen en la parte superior. Bob asimétrico : Destacándose por tener mechones cortos en la nuca, para hacerse alargados conforme se acerca a la barbilla.

: Destacándose por tener mechones cortos en la nuca, para hacerse alargados conforme se acerca a la barbilla. French Bob : Un estilo europeo y elegante que puedes considerar, rejuvenece el rostro.

: Un estilo europeo y elegante que puedes considerar, rejuvenece el rostro. Capas largas: Si no deseas cortarlo en exceso, puedes optar por hacerte capas largas; le darás forma a tu melena, luciendo espectacular.

¿Qué diferencia hay entre el curly y el wavy?

El método curly y wavy son técnicas realizadas para definir la melena; aunque podrían parecer casi iguales, son completamente diferentes, ya que cada una va enfocada a diferentes tipos de pelo. Por un lado, el curly se emplea para el cabello rizado, ya que se hace una técnica para definir los rizos. Mientras que el wavy es especialmente para las onduladas, ya que no usa tantos productos y otorga un efecto más natural.

Así podrás identificar en qué casos se usa cada técnica. Así que no esperes más, aprovecha la oportunidad para hacerte algunos de los cortes de cabello que te recomendamos, con los cuales podrás verte más bonita y con una melena de impacto.