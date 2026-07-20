Estos errores en tu dormitorio afectan tu descanso, según el Feng Shui

El descanso es sumamente importante para tener una vida saludable por lo que se debe prestar atención a lo que puede interferir con ello. Ante esto el Feng Shui ha enumerado los errores que afecta la hora del sueño.

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De acuerdo con los especialistas el dormitorio tiene un rol clave para que el cuerpo recupere energía por lo que se vuelve más sensible a lo que lo rodea. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Cuáles son los errores que cometes en tu dormitorio?

¿Tu cuarto es Yin o Yang?

Es importante tener en cuenta que el Yin y el Yang representan dos cualidades de energía complementarias. En el dormitorio debe priorizar la energía Yin ya que es donde se descansa, hay intimidad, recuperación física o emocional. Ten en cuenta que necesita de un poco del Yang para que no sea un ambiente estancado.

Tu habitación necesita colores claros para la calma y relajación. Evita los tonos estridentes como los rojos, los naranjas o los verdes muy intensos. Tampoco convienen las luces potentes, porque mantienen al cuerpo en estado de alerta e incluso pueden favorecer el insomnio.

La cama: tu espacio seguro

Tu cama debe estar en combinación con las paredes. Por un lado, debes tener en cuenta que la cabecera de la cama tiene que estar apoyada en una pared firme, es decir sin ventanas ni puertas y con vista hacia la puerta de entrada, pero no alineada a ella.

La cama es lo importante.|Canva

Si tienes espejos procura taparlos durante la noche para no verte reflejado en ellos o si puedes reubícalos. De acuerdo con el Feng Shui estos elementos dinamizan la energía y pueden actuar como duplicadores de aquello que ocurre en el ambiente, eso puede desgastar la energía vital y sabotear un descanso realmente profundo.

El tránsito de la energía: orden y fluidez

Por más que no la veas pues la energía sigue circulando. Ante esto es que debes revisar tu casa y tirar aquello que no sirve. Ordena los estantes pesados sobre la cabecera y elegir imágenes armoniosas y evitar cuadros que transmitan hostilidad o tristeza, ya que pueden influir en la energía del ambiente destinado al descanso.

Desintoxicación ambiental, clave

Por último, distribuye los muebles y decoración. También has ventilaciones en los dormitorios todos los días, incluso durante el invierno por al menos durante 15 minutos.

El olor a encierro y la humedad no solo deterioran la energía del espacio, sino que también favorecen la aparición de alergias y problemas respiratorios.