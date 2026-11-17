La higiene es muy importante en aquellos elementos que utilizamos en la piel no solo para conseguir un mejor resultado al maquillarse, sino para cuidar la salud. Aquí entran en juego las brochas que ayudan a aplicar y difuminar los productos del maquillaje.

El uso diario de las brochas acumulan los restos de maquillaje, grasa, polvo y células muertas que generan un foco de bacterias en el caso de que no se limpien correctamente por ende se debe prestar atención. En el mercado puedes encontrar limpiadores especiales, pero para la higiene correcta no es necesario gastar mucho.

¿Cómo limpiar las brochas de maquillaje?

Los materiales que se necesitan son: agua tibia, jabón líquido suave o champú para bebé, una toalla limpia y un recipiente pequeño. También puedes utilizar unas gotas de jabón neutro.

El primer paso es colocar las brochas debajo de un chorro de agua tibia, en lo posible debes mantener el mango y la unión metálica lo más seco que se pueda. Luego vas a colocar una pequeña cantidad de jabón líquido en la palma de la mano o también puedes usar un recipiente. Con movimientos circulares limpia las cerdas hasta que comience a salir el maquillaje acumulado.

A la hora de enjuagar tienes que pasar las cerdas por agua tibia hasta eliminar completamente el jabón. Si todavía sale agua con restos de maquillaje, repite el procedimiento.

El siguiente paso es presionar suavemente las cerdas en una toalla limpia, pero no la retuerzas, ni las jales. Acomoda las brochas en posición horizontal en la toalla limpia para que las cerdas queden ligeramente fuera del borde de una superficie para permitir la circulación del aire. Déjalas secar por completo antes de volver a utilizarlas.

Importancia de una buena higiene

Una buena higiene de las brochas evita la acumulación de bacterias, grasa y residuos que pueden favorecer la aparición de granitos, irritaciones y otras imperfecciones en la piel. Además, permite que los productos se apliquen de manera uniforme, sin mezclar restos de diferentes tonos o texturas.