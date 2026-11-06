Los peluqueros afirman: el fleco que es tendencia este otoño-invierno para cualquier tipo de rostro

Si estás pensando en un cambio de imagen pues no es necesario que cortes varios centímetros de tu melena, sino que puedes hacer una pequeña modificación. El fleco es una gran opción para este otoño-invierno y es una gran opción para todo tipo de rostros.

En esta temporada el flequillo cortina es el elegido debido a que es versátil, tiene movimiento y capacidad para adaptarse a las diferentes facciones. Sin dudas, es una gran opción para quienes buscan un cambio de look.

¿Cuáles son los beneficios del flequillo cortina?

Por lo general los flequillos mantienen su longitud y una estructura definida, pero el estilo cortina lo que permite es poder jugar con los diferentes acabados. Los peluqueros expertos manifiestan que se puede llevar más abierto, retrasar el punto desde el que comienza a caer sobre la frente o trabajar más los mechones laterales.

Si bien la base del corte es la misma, el resultado va cambiando de acuerdo con las facciones de la persona y lo que quiera lograr. La principal ventaja del flequillo cortina es que no obliga a seguir un patrón cerrado.

Este estilo tiene una silueta más corta en el centro y progresivamente más larga hacia los laterales por lo que enmarca el rostro, pero no crea una línea demasiado marcada en el frente.

Otra buena opción para elegirlo es que se integra fácilmente al resto de la melena por lo que puede complementarse con cualquier corte de pelo. Lo importante es que los mechones delanteros tengan movimiento y puedan conectarse naturalmente con el resto de pelo.

Los peluqueros han manifestado que el flequillo cortina favorece prácticamente con todo tipo de rostros. Además, debemos mencionar que tiene un acabado romántico y natural por lo que es una de las razones por las que resulta tan versátil.

El punto importante que marcan los especialistas es que no se trata de copiar un flequillo cortina que vimos, sino de que el peluquero lo adapte a tus facciones y a tu melena.