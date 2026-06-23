Cómo eliminar los hongos de los pies: tratamientos

Con la llegada de las altas temperaturas los pies pasan de estar cubiertos constantemente a estar más descubiertos y expuestos. Pues se utilizan mucho las chanclas para la piscina o sandalias, pero también muchos andan con el pie descalzo sobre todo en las playas.

Esta exposición puede traer problemas ya que se tiene contacto con el suelo sucio, con espacios en los que muchas personas andan descalzas o incluso la sudoración contribuyen a la aparición de hongos, pero aquí te dejamos los mejores tratamientos.

¿Cuáles son los mejores tratamientos para los hongos?

PODERM: el tratamiento para hongos más popular

Este producto tiene una fórmula suiza de alta calidad desarrollada a partir de aceites 100% naturales. Al aplicarlo se forma una especie de película lipídica protectora que elimina los hongos y, al mismo tiempo, se encarga de la regeneración de la uña.

Cabe destacar que es ideal para evitar productos químicos y lo puedes usar todos los días. Debes aplicarlo con pincel en la mañana y noche.

Espray fungicida antiséptico Urgo

Otra opción es este producto que tiene acción fungicida, bactericida y desinfectante. Se distingue por un acabado refrescante con mentol y linalool. El formato en espray garantiza una aplicación fácil y rápida.

6 señales que indican que tienes hongos en las uñas de las manos o los pies y quizá no sabías|Fuente: Canva

Tratamiento de hongos en formato lápiz

Aquí tenemos un producto en formato lápiz que brinda tratamiento y prevención. Su fórmula actúa en el origen del hongo para restaurar y conseguir uñas claras, fuertes y saludables. Podrás ver los resultados entre las dos y cuatro semanas.

Pincel que combate los hongos desde la raíz Scholl

La fórmula penetra en la parte profunda de la uña para eliminar la infección desde el origen. Lo aplicas con un pincel y verás los resultados en las primeras dos semanas.

Tratamiento de jengibre para hongos en los pies

Por último, tenemos este tratamiento que previene su reinfección y repara las uñas. Los efectos se comienzan a ver a los siete días. Se destaca por una fórmula 100% natural con extracto de jengibre, aceite de jojoba y de semilla de girasol.

Su formato de gotero facilita mucho la aplicación: tan solo tienes que ponerlo sobre la uña limpia y dejar que se vaya absorbiendo.