El recibidor es la primera imagen que les darás a los visitantes del interior de tu hogar, por lo que debes meterle empeño en dejarlo bonito y que sea acogedor. Es por ello que traemos para ti estos 3 muebles minimalistas y económicos que dan la bienvenida sin saturar la entrada de la casa. Conoce los 3 tipos de mesas plegables para reemplazar el comedor tradicional en espacios pequeños.

De acuerdo con el portal Houzz, reducir la cantidad de muebles y elegir piezas con funciones específicas ayuda a crear ambientes visualmente más limpios, hace que los habitantes caminen mejor sin topar con objetos y favorece la percepción de amplitud, especialmente en casas o departamentos pequeños. Estos son los 3 tipos de mesas plegables para reemplazar el comedor tradicional en espacios pequeños.

3 muebles minimalistas y económicos para el recibidor que dan la bienvenida sin saturar la entrada de la casa|IA

Los 3 muebles minimalistas y económicos para el recibidor

1. Consolas estrechas: Es una de las opciones más utilizadas para el recibidor porque permite colocar llaves, correspondencia, carteras o pequeños objetos sin afectar el paso diario. Estas piezas suelen medir entre 25 y 35 centímetros de profundidad, lo que facilita su instalación incluso en pasillos reducidos. En el mercado se pueden encontrar modelos hechos de melamina desde los 1,500 pesos. Mientras que los de madera superan hasta los 6 mil pesos.

2. Percheros verticales: Los percheros de pie permiten organizar chamarras, bolsas, sombreros o paraguas. En el mercado existen percheros minimalistas desde 700 hasta 2,500 pesos. Ello depende del material, número de ganchos y el diseño, ya sea de metal o de madera.

3. Bancas con compartimentos: Es ideal para guardar calzado y accesorios. Este tipo de mobiliario incorpora compartimentos internos, puertas abatibles o cestas que ayudan a conservar el orden desde el ingreso a la casa o departamento. Los modelos económicos fabricados con tablero laminado tienen precios entre 2 mil y 5 mil pesos, mientras que los de madera, hasta 10 mil pesos.