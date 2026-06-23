3 remedios caseros para ahuyentar mosquitos rápido

La llegada de las temporadas de calor y las lluvias nos lleva a probar con insecticidas de supermercado y remedios caseros que nos ayuden a deshacernos de los molestos mosquitos.

Además de los zumbidos nocturnos y las molestas picaduras, estos insectos también representan un riesgo para la salud por ser vectores de diferentes enfermedades.

Con ayuda de ingredientes naturales, podemos crear repelentes ecológicos y de acción inmediata que ayuden a desorientar a los mosquitos y que abandonen nuestro hogar de forma inmediata.

Noticias Veracruz del 4 de junio 2026

Los mejores remedios caseros para ahuyentar a los mosquitos

El difusor térmico de limón y clavos de olor

Los clavos de olor contienen una altísima concentración de eugenol, un potente insecticida y repelente natural. Al combinarse con el limoneno presente en el aceite esencial de la cáscara de limón, se genera una sinergia química que resulta intolerable para el sistema nervioso del mosquito.

Se prepara cortando un limón fresco por la mitad de forma horizontal. Entierra entre 10 y 15 clavos de olor en la pulpa de cada mitad y deja la cabeza del clavo expuesta. Coloca las mitades en platos sobre mesas de noche o ventanas para repeler a los mosquitos.

Así ahuyentas a los mosquitos usando remedios caseros|Pexels: Ravi Kant

Spray ambiental de eucalipto y vinagre de manzana

El eucalipto es rico en cineol, el compuesto activo detrás de la mayoría de los repelentes comerciales naturales. Mientras que el vinagre posee un pH ácido y es de aroma penetrante.

Para prepararlo hierve 250 mililitros de agua y añade 20 hojas de eucalipto fresco o 15 gotas de aceite esencial de eucalipto. Deja reposar hasta que se enfríe y cuela. Luego mezcla este líquido en partes iguales con vinagre de manzana.

Mete todo en un bote atomizador y rocía en cortinas, marcos de puertas y sábanas para crear una barrera olfativa.

Ahuyenta a los mosquitos rápido con estos remedios caseros naturales|Pexels: Pixabay

Captura con levadura y azúcar morena

Si los mosquitos ya están en tu habitación y quieres capturarlos, mezcla agua, azúcar y levadura para atraerlos.

Debes cortar una botella de plástico de dos litros a la mitad. Verter en la parte inferior 200 mililitros de agua templada, 50 gramos de azúcar morena y mezclar bien.

Añade un gramo de levadura fresca o en polvo e introduce la mitad de la botella al revés, sella los bordes y coloca la "trampa" en una esquina oscura del cuarto.

