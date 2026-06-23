¿Cuál es la diferencia entre cucharada y cucharadita al cocinar? La Chef Lili Cuéllar lo explica en MasterChef 24/7

En la repostería, las medidas son fundamentales para lograr recetas exitosas, pues una pizca extra de polvo para hornear o excederse en sal pueden arruinar los platillos. Así que lo ideal es siempre seguir al pie de la letra todas las instrucciones, empezando por las cantidades recomendadas, un tema con en el que la Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7 es muy insistente en cada una de sus clases.

Por ejemplo, cuando se habla de cucharadas y cucharaditas, puede pensarse que se trata del mismo término y que solo son diversas formas de expresarse. Sin embargo, sí son completamente diferentes y por eso es que en los recetarios vienen señalizadas para todos los ingredientes. De acuerdo con la explicación de la "Maestra del fuego", cucharada se refiere a una capacidad de 15 mililitros o gramos; mientras que la cucharadita tiene una capacidad de 5 mililitros o gramos, según la preparación.

La chef Lili Cuéllar es una de las “Maestras del fuego” en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Los 3 tips infalibles de la Chef Lili Cuéllar para medir bien los ingredientes de una receta

Ya sea que se trate de recetas saladas o dulces, las medidas son imprescindibles para que los sabores y las consistencias en los platillos queden bien equilibradas. Así que en un nuevo reto de delivery para preparar cajetas caseras, la "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7 le dio a los cocineros valiosas recomendaciones para que su preparación les quedara deliciosa.