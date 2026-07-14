Cómo hacer etiquetas personalizadas de tela para uniformes escolares

Identificar los uniformes escolores es fundamental para evitar que las prendas se extravíen o se confundan con las de otros estudiantes. Una excelente opción es elaborar etiquetas de tela personalizadas. Además de ser económicas, son duraderas y las puedes hacer en cuestión de minutos.

Caminos de la Vida | Programa 14 Julio 2026

Hacer etiquetas de tela es más sencillo de los que parece si sigues el proceso paso a paso. No necesitas máquina profesional para tener un excelente resultado. Con un poco de creatividad podrás personalizar cada prenda de forma práctica y original.

¿Cómo hacer etiquetas de tela personalizadas para identificar uniformes escolares?

Para hacer estás etiquetas de tela lo primero que deberás hacer será reunir los materiales necesarios. Puedes utilizar trozos de telas de algodón, un marcador permanente, tijera, hijo, aguja o pegamento en el caso de que no sepas coser. También puedes imprimir el nombre en papel transfer si prefieres un acabado más profesional.

Una vez que tengas los materiales, corta pequeños rectángulos de tela del tamaño que desees para cada etiqueta. Escribe el nombre del estudiante con un marcador especial para tela o trasfiérelo con calor si utilizas papel transfer. Deja secar la tienta durante unas horas antes de volver a manipular la etiqueta.

Después, dobla ligeramente los bordes de la tela para evitar que se deshilache con el uso y los lavados. Cose cada etiqueta en la parte interior del uniforme, preferentemente en el cuello o en una costura lateral. Asegúrate de que quede bien fijada para que resista el uso diario.

Por último, verifica que el nombre haya quedado legible y que la etiqueta esté correctamente colocada antes de usar la prenda. Si deseas, puedes añadir el grado escolar o un número telefónico de contacto. De esta forma, los uniformes estarán personalizados y será mucho más fácil evitar pérdidas o confusiones.