¿Michelle traicionó a Lancer? La verdad tras la polémica conversación que tuvo con Carmen en MasterChef 24/7

Aunque hace apenas unos días se mostraban ilusionados con su romance y aprovechaban cada momento juntos, parece que las cosas entre Lancer y Michelle se están complicando cada vez más en MasterChef 24/7. Y es que luego de todas las peleas que han tenido, la cocinera le confesó a Carmen que está pensando si vale la pena solucionarlo, en especial ahora que considera que esta "relación" solo lo ha beneficiado a él.

Esto ya que desde su perspectiva, Lancer salió ganando cuando empezó su "shippeo", pues piensa que antes de eso no tenía mucha visibilidad en el programa, puesto que solamente se había dado a conocer porque se peleó con Antrax y lo castigaron el primer día por mal comportamiento.

"Que anduviera conmigo le dio un flip aquí. Fuera de eso, seguiría ahí valiendo madr*s. Nadie lo toparía, más que por el pleito que tuvo con Antrax en la primera semana y porque se subió a las mesas a bailar y le dieron mandil negro, pero nada más", expresó Michelle sobre su "historia de amor" con Lancer mientras Carmen le daba la razón.

¿Michelle y Lancer terminaron? Así han sido sus conflictos en MasterChef 24/7

El distanciamiento de Lancer y Michelle empezó desde la semana 8, cuando la joven cocinera se molestó porque lo vio hablando con Ixdit, que es su rival más fuerte en MasterChef 24/7. Inmediatamente después de esto, ella le reprochó que no le fuera leal y estuviera cerca de una persona que no le agrada.

Al respecto, Lancer se limitó a decir que esa charla había sido totalmente amistosa y que solo platicaron de lo que estaban haciendo en la clase de la Chef Isabel Carvajal, explicándole que no se portaría grosero si le estaban preguntando algo. No obstante, para "Michito", como la llaman sus amigos de cariño, estas razones fueron insuficientes y le advirtió que para ella las cosas no funcionan así.

A partir de ese momento, han estado alejados y ya no se ve a "Lanchelle" todo el tiempo entre cariños y arrumacos como solían hacerlo. Y mientras Lancer ha evitado hablar mucho del tema, Michelle sí se ha sincerado con "Las Divas" sobre todas las dudas que tiene de este romance y si deberían seguir intentándolo.