Muere querida actriz que conquistó al público con sus papeles en exitosas series de televisión

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de que se confirmara la muerte de la actriz Ascen López , quien participó en series como: Muertos S.L, Machos Alfa y La que se avecina, hoy la artista deja una amplia trayectoria en la televisión, cine y teatro convirtiéndose en una figura muy querida por el público y sus compañeros.

La muerte de la actriz española de 69 años fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices y la Fundación AISGE, ante estas palabras se ha generado una ola de comentarios por parte de colegas y seguidores: "Fue un lujo trabajar contigo y compartirte. Siempre sonriendo, siempre positiva, siempre haciendo las cosas fáciles", fueron algunas de las plabras que le dedicaron.

¿De qué murió Ascen López?

Hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de la muerte de la actriz, asimismo, no hay algún pronunciamiento por parte de familiares o equipo de trabajo. Sin embargo, cabe destacar que en el mensaje que dio a conocer la Unión de Actores y Actrices la describió como una "actriz enorme" y una "reina televisiva", recordando su talento, su sentido del humor y su calidad humana.

¿Quién era Ascen López?

La actriz, Ascen López fue una actriz con una sólida carrera y formación en interpretación, también logró consolidarse gracias a que fue egresada de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), donde estudió con el reconocido maestro William Layton. A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones .

Su papel más recordado fue el de Nieves Torralba en Muertos S.L., aunque también apareció en series como Machos Alfa, La que se avecina, Sentimos las molestias, Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, Velvet, El inmortal, Caronte y Policías, en el corazón de la calle. En teatro formó parte de montajes como Billy Elliot, el musical y El cuaderno de Pitágoras. Además, su última aparición en pantalla será en la cuarta y última temporada de Muertos S.L., cuyo estreno está previsto para el 7 de agosto de 2026.