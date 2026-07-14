Tips de maquillaje para labios carnosos: Cómo delinearlos y darles protagonismo

Todos los rostros tienen sus particularidades y es por eso que el maquillaje toma una gran trascendencia a la hora de embellecerlos. Esta herramienta es de las más utilizadas a diario por quienes buscan verse siempre bien, a cualquier hora y sea cual sea la ocasión.

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No todo se basa en los cosméticos que se adquieren, sino que las técnicas y los tips dentro de este rubro deben ser tomados en cuenta para lograr nuestros objetivos. Al respecto, hoy la mirada se posa sobre quienes tienen labios carnosos y desean darles protagonismo a través del maquillaje.

Maquillaje para labios carnosos

Como sucede con el resto del maquillaje, los expertos en belleza advierten que uno de los pasos más importante es la preparación y, en el caso de los labios carnosos, al tener más superficie expuesta, cualquier rastro de sequedad o pellejitos se nota más y por eso aconsejan proceder de la siguiente manera:



Exfoliación suave: Una mezcla de azúcar y miel (o un exfoliante labial comercial) una vez por semana eliminará las células muertas.

Hidratación profunda: Aplica un bálsamo labial al comenzar tu rutina de maquillaje para que se absorba mientras trabajas el resto del rostro. Retira el exceso con un pañuelo antes de aplicar el color.

El arte del delineado



Sigue tu línea natural: Utiliza un delineador de un tono similar al de tu labio o al labial que vas a usar. Delinea exactamente sobre el límite de tus labios.

Suaviza las comisuras: Para evitar el efecto de "boca caída" que a veces puede ocurrir con labios muy llenos, asegúrate de conectar bien el delineado en las comisuras externas, elevando sutilmente el trazo hacia arriba.

Técnica de sombreado



Delinea el contorno. Rellena con el lápiz las esquinas exteriores del labio superior e inferior, dejando el centro libre. Aplica un labial un tono más claro en el centro y difumina. Esto crea una dimensión tridimensional espectacular.

Texturas y acabados



Mate / Satinado: Reduce visualmente un poco el volumen, aportando una elegancia clásica, aterciopelada y un control absoluto de los bordes.

Gloss / Vinilo: Maximiza la luz, da un aspecto fresco, rejuvenecedor y ultra hidratado ("labios mordidos" o coreanos).

Dale protagonismo a tus labios carnosos

Tras completar los pasos precedentes, los tips de maquillaje continúan para lograr que los labios carnosos sean protagonistas. Los siguientes pasos te ayudarán a llevar el maquillaje de tu boca a otro nivel:

