Eve Rodsky, autora: “La distribución de tareas en el hogar impacta directamente en la equidad y bienestar familiar”

La autora Eve Rodsky cree que existe una manera de repartir equitativamente las tareas del hogar para que todo fluya correctamente, convirtiendo tu vida en una zona de paz. Una de sus frases más conocidas dice: “La distribución de tareas en el hogar impacta directamente en la equidad y bienestar familiar”. ¿Qué significa y cómo te puede ayudar en tu casa?

A este método se le conoce como “Fair Play”, y explica cómo deberían de distrubirse las tareas de todos los días en casa. La licenciada den Derecho por la Universidad de Harvard, encontró la manera de que fueran justas y crearan un ambiente de plenitud en su familia.

Todos tienen el mismo tiempo : el truco está en distribuir las tareas y momentos personales.

: el truco está en distribuir las tareas y momentos personales. Respeta tu “Espacio del Unicornio” : aquel tiempo que le dedicas a tus pasiones, sin negociarlo; es sano para ti y tu pareja.

: aquel tiempo que le dedicas a tus pasiones, sin negociarlo; es sano para ti y tu pareja. Hacer una lista de tareas y repartirlas: Eve recomienda escribir una tarea por carta y dividirlas en CASA (sacar la basura, limpiar una habitación), MAGIA (cumpleaños, festejos, descansos) y UNICORNIO (Espacio personal). Cada uno elije y al final quedan todos con la misma cantidad.

El truco sencillo de estas tareas es pensar en la concepción de qué tareas deben hacer cada uno, planificar y organizar cómo se harán y luego ejecutarlas.

Esta filosofía surge a raíz de que el problema común es que una persona suele encargarse de las primeras dos fases (la carga mental), mientras la otra solo ejecuta.

¿Cómo aplicar el método Fair Play de Eve Rodsky sin pareja?

Esta filosofía de ordenar las tareas también funciona para una vida sin pareja. De hecho, es spoible que sea más sencillo. Solo debes organizar tu vida en cartas para evitar la saturación. Asigna responsabilidades completas (incluso si tienes roomies).

Al final del día el método “Fair Play” significa aprender a decir: “No solo hago tareas, también me hago responsable de que existan y se cumplan.”