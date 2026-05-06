6 tonos de beige para uñas elegantes, aesthetic y sencillas: tus manos se verán como de princesa
Este tono de manicura es neutro, por lo que le va bien a la mayoría de las mujeres y, lo mejor de todo, es que se puede usar todo el año
Las uñas beige son una de las incondicionales en el mercado al ser una manicura neutra, por lo que la mayoría de las mujeres optan por este diseño. Otro punto a favor es que son atemporales, por lo que en este artículo traemos para ti 9 tonos de este color que se verán elegantes, aesthetic y sencillos, para que tus manos luzcan como de princesa. Échales un vistazo a los modelos inspirados en K-Pop Demon Hunters: no necesitas ser experto.
De acuerdo con un artículo del portal Cosmopolitan, el beige le va bien tanto a las uñas largas como cortas y en sus diferentes formas que van desde cuadradas, redondas y almendradas hasta un stiletto. Lo mejor de este diseño es que son elegantes y minimalistas, ya que no son llamativas como sí lo son los colores vibrantes. Estos son los 5 tonos de verde: quedan perfectos para la primavera 2026.
Los tonos de beige para uñas
1 Nude: Es de los mejores al quedarle bien a todo tono de piel. Es elegante y discreto.
2. Marfil: Este tono es casi blanco, pero sin dejar atrás el beige. Te dará un look natural y limpio.
3. Rosado: El beige tiene un toque rosado para darle un acabado muy femenino.
4. Durazno: Este es un subtono entre el beige y el anaranjado. Ideal para llevar durante esta temporada de primavera-verano.
5. Arena: Si bien es un tono más apagado, es un diseño minimalista al tener un estilo natural.
6. Caramelo: Es uno de los tonos un poco más oscuros que los anteriores, aunque dentro de su rubro es cálido y brillante.
7. Mate: Este acabado de uñas es elegante y moderno, por lo que puedes usarlas a diario o en eventos especiales.
8. Cromada: Esta técnica de manicura le da a tu diseño de uñas un efecto espejo y brillante, lo que le da un toque más elegante.