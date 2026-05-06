Las uñas beige son una de las incondicionales en el mercado al ser una manicura neutra, por lo que la mayoría de las mujeres optan por este diseño. Otro punto a favor es que son atemporales, por lo que en este artículo traemos para ti 9 tonos de este color que se verán elegantes, aesthetic y sencillos, para que tus manos luzcan como de princesa. Échales un vistazo a los modelos inspirados en K-Pop Demon Hunters: no necesitas ser experto.

De acuerdo con un artículo del portal Cosmopolitan, el beige le va bien tanto a las uñas largas como cortas y en sus diferentes formas que van desde cuadradas, redondas y almendradas hasta un stiletto. Lo mejor de este diseño es que son elegantes y minimalistas, ya que no son llamativas como sí lo son los colores vibrantes. Estos son los 5 tonos de verde: quedan perfectos para la primavera 2026.

Los tonos de beige para uñas

1 Nude: Es de los mejores al quedarle bien a todo tono de piel. Es elegante y discreto.

6 tonos de beige para uñas elegantes, aesthetic y sencillas: tus manos se verán como de princesa|Pinterest

2. Marfil: Este tono es casi blanco, pero sin dejar atrás el beige. Te dará un look natural y limpio.

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3. Rosado: El beige tiene un toque rosado para darle un acabado muy femenino.

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4. Durazno: Este es un subtono entre el beige y el anaranjado. Ideal para llevar durante esta temporada de primavera-verano.

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5. Arena: Si bien es un tono más apagado, es un diseño minimalista al tener un estilo natural.

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6. Caramelo: Es uno de los tonos un poco más oscuros que los anteriores, aunque dentro de su rubro es cálido y brillante.

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7. Mate: Este acabado de uñas es elegante y moderno, por lo que puedes usarlas a diario o en eventos especiales.

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8. Cromada: Esta técnica de manicura le da a tu diseño de uñas un efecto espejo y brillante, lo que le da un toque más elegante.