Florence Nightingale, pionera de la enfermería: “El ambiente en el hogar influye directamente en la salud”

Para Florence Nightingale era muy importante el entorno en donde se desarrolla una persona porque puede influir directamente en su salud. Así lo dijo en su libro Notes on Nursing con una frase filosófica que podría traducirse de la siguiente manera: “El ambiente en el hogar influye directamente en la salud”. Pero, ¿qué significa realmente esta poderosa enseñanza?

Según la pionera en enfermería moderna, una casa mal construida es un factor relevante sobre la salud de una persona; es decir, si no hay flujo de aire, la enfermedad es inevitable.

“Una casa oscura es siempre una casa insalubre, siempre una casa mal ventilada, siempre una casa sucia”, dijo.

Florence Nightingale nació en Florencia, Italia.|(ESPECIAL/Gemini)

Esto quiere decir que, tanto el hogar como el hospital, es un factor importante en el bienestar de una persona. Una idea que puede trasladarse incluso a un espacio de trabajo, un dormitorio o en la vida misma. Ella creía que la enfermería debe poner al paciente en las mejores condiciones para que “la naturaleza actúe”.

Según la UNAM, esta enseñanza fue reconocida tiempo después como una teoría del entorno que debía aplicarse en entornos de salud.

Cómo aplicar la filosofía de Florence Nightingale en casa

Para aplicar la filosofía de Florence Nightingale en casa todos días podrías poner a prueba el entorno para mejorar tu bienestar psicológico y emocional. Hace unos días te contamos por qué era importante tender la cama antes de cambiar el mundo , y ahora puedes seguir estos consejos prácticos:

Cuida la luz y el aire : abre ventanas cada mañana para renovar el aire. Prioriza espacios, reduce las luces artificiales.

: abre ventanas cada mañana para renovar el aire. Prioriza espacios, reduce las luces artificiales. Ordena y limpia : mantén tu casa ordenada, deshazte de objetos innecesarios, limpia el polvo.

: mantén tu casa ordenada, deshazte de objetos innecesarios, limpia el polvo. Reduce el ruido: busca momentos de silencio para buscar claridad mental.

busca momentos de silencio para buscar claridad mental. Haz rutinas saludables: ten horarios regulares, sobre todo para dormir, comer y descansar.

ten horarios regulares, sobre todo para dormir, comer y descansar. Aplícalo en tu entorno: rodéate de personas que aporten calma y poyo, reduce la exposición a conflictos, cuida tu diálogo interno.

¿Quién era Florence Nightingale y por qué fue tan importante?

Florence Nightingale fue la fundadora de la enfermería moderna que vivió del año 1820 a 1910 en Florencia, Italia, según la National Library of Medicine de Estados Unidos. La especialista revolucionó las prácticas médicas mediante sus enfoques innovadores en la atención sanitaria y la mejora de los resultados de los pacientes.