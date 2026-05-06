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ÚLTIMA HORA: Muere famosa actriz de novelas, exesposa de César Bono

El mundo del espectáculo se viste de luto tras la repentina muerte de lka actriz que triunfó

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|Pexels

Escrito por: Dulce Olvera

El mundo del espectáculo mexicano se viste de luto luego de que en las últimas horas el actor César Bono confirmara la muerte de su exesposa y también actriz Xóchitl Vigil, ante estos hechos el histrión expresó su dolor públicamente.

De acuerdo con la información compartida, la actriz de 73 años que particpó en varios melodramas falleció el pasado 4 de mayo 2026, aunque su muerte ocurrió hace unos días, fue apenas cuando se confirmó su deceso luego de que empezará a crecer el rumor en redes sociales sobre la perdida de la actriz.

¿De qué murió Xóchitl Vigil, exesposa de César Bono?

TRas confirmarse la muerte de la actriz mexicana Xóchitl Vigil, hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, ya que ni familiares, colegas o hallegados han salido a pronunciarse al respecto, solamente el actor César Bono, fue quien declaró públicamente sobre esta noticia.

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