El exfoliante casero para blanquear la piel que necesitas hacer, ideal para pieles sensibles

Un exfoliante casero se convierte en una gran alternativa para poder eliminar la piel muerta y obtener una sensación más suave. Sin embargo, hay que tener cuidado, en especial para quienes son de pieles sensibles, ya que ciertos productos pueden generar ciertas reacciones negativas.

Ahora ya no hay más pretextos, por eso te vamos a explicar un exfoliante que puedes hacer en casa que es muy suave, un artículo que siempre vas a querer tener disponible, además de ser una gran herramienta para blanquear la piel gradualmente.

¿Cómo hacer el mejor exfoliante casero?

Para quienes tienen pieles sensibles, deben tener cuidado con los artículos que se colocan, ya que pueden tener insumos que sean perjudiciales. Es así que Elizabeth Wagner, una creadora de contenido de belleza, compartió su receta de exfoliante casero que se destaca por ser suave y por blanquear la piel; realiza los siguientes pasos:

En un tazón vamos a mezclar los siguientes insumos: media taza de azúcar, una cucharada de aceite de coco, 1 cucharada de miel, 1 cápsula de vitamina E, 1 cucharadita de jabón líquido corporal y el interior de un sobre de té de manzanilla. Mezclamos y aplicamos en diversas partes del cuerpo, ya sea en las axilas, rodillas o codos. Da pequeños masajes en círculos. Espera 5 minutos para poder bañarte y retirar todo el exceso de producto. Puedes hacerlo una vez a la semana, pero no lo hagas después de afeitarte.

¿Cómo hacer la prueba de la alergia?

Claramente, al ser de pieles sensibles, debemos tener cuidado, ya que cualquier producto nos puede perjudicar o generarnos reacciones inesperadas. En el caso del exfoliante casero o de productos nuevos que te apliques, se recomienda hacer los siguientes pasos:

Aplica un poco de la mezcla en el antebrazo; la piel previamente debe estar limpia. Espera aproximadamente de 24 a 48 horas; en ese lapso de tiempo vas a poder corroborar si te va a generar algún tipo de reacción.

Ante problemas dermatológicos, te recomendamos que, antes de aplicar el producto, consultes con un médico para verificar que sea segura la aplicación del exfoliante natural para blanquear la piel.