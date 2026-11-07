Peluquero experto: “La forma más rápida de integrar las canas es el peinado”

Las canas aparecen inevitablemente con el paso del tiempo por lo que muchas personas optan por cubrirlas con tintes, sin embargo cada vez son más quienes buscan lucirlas con mucho orgullo.

Aurelio Tabares, estilista, experto en visagismo y cofundador de ‘¡Qué Bárbaro! Hair & Care Salon’, manifestó que, “La forma más rápida de integrar las canas es el peinado”. Es por esto que te vamos a contar los mejores trucos para lucir tus canas de la mejor manera.

¿Cómo lucir las canas con un peinado?

A la hora de lucir las canas, los estilistas manifiestan que debes comenzar trabajando con la raya de tu melena, también puedes jugar con las ondas o hacer recogidos. “Si desplazamos la raya o la hacemos en zigzag, la raíz deja de verse como una línea recta y blanca”, propone Tabares.

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También puedes inclinarte por unas ondas suaves o un poco de textura que mezclan las canas con el resto de la melena. Anímate a hacer un recogido desenfadado que se complemente con algún mechón suelto alrededor del rostro.

El corte también juega un papel importante a la hora de lucir las canas. Si tienes el cabello fino pues con un buen estilo vas a adquirir volumen. Ten en cuenta que cuanto más largo, más cae y más se nota que falta densidad.

Ante esta situación es que se recomiendan los cortes que se ubican entre la mandíbula y los hombros como puede ser un bob o un long bob. Estos deben ser adaptados a tus facciones para lucir de la mejor manera. Los estilistas recomiendan estilos con ondas para que tus cabellos blancos se integren de la mejor manera.

/estilo-de-vida/cortes-ideales-ganar-volumen-cabellos-canas (Freepik)

Errores que debes evitar

Una vez que hayas tenido en cuenta los consejos anteriores es importante que no cometas estos errores comunes. El primero es no abusar del champú violeta, que si bien sirve para neutralizar los reflejos amarillos, si se usa a menudo o durante demasiado tiempo, consigue el efecto contrario.

Tampoco debes aclararte el pelo con agua demasiado caliente porque reseca la fibra ya que es más frágil y favorece el tono amarillento. El lavado debe ser con agua fresca y proteger el pelo antes del secador cambia mucho el resultado.