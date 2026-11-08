Qué tipo de tinte debes usar si tienes canas, según tu tipo de pelo

A medida que van pasando los años, una de las grandes preocupaciones a las que se enfrentan todas las personas, especialmente las mujeres que tienen el cabello largo, es la aparición de las canas, y es que comenzarán a hacerse presente en toda la cabellera y seguramente muchas quieran ocultaras. Pero, el tinte que uses para aplicar sobre las canas, dependerá del tipo de cabello que tengas, ya que no se adaptará por igual y puede ocasionar daños en las raíces.

No hay dudas que las canas han sido tabú durante muchos años, teniendo en cuenta, que cuando aparecían sobre el cuero cabelludo, era sinónimo de vejez y envejecimiento, por lo que las mujeres tendían a ocultarlas de manera inmediata. Sin embargo, hay quienes han decido llevarlas con elegancia y por eso, hay que saber mantenerlas. Entre los factores más comunes de su aparición, hay que destacar la herencia genética, el estrés y otros aspectos relacionados con la alimentación y el entorno.

Por qué aparecen las canas

Siguiendo con esta misma línea, hay que decir que las canas pueden darse por la genética, como lo puede ser el envejecimiento de la piel en general, pero aunque no lo creamos, el estrés también juega un rol clave y que favorecen el encanecimiento. Por eso, es que hay mujeres que deciden aplicarse tintes para mantenerlas u ocultarlas, pero hay que saber cuál es el que se adaptará a cada tipo de cabello.

Cuál es el mejor tinte para las canas

De acuerdo a los estilistas expertos, el mejor tinte para canas dependerá del cabello que tenga esa persona, y para aquellas que tienen el 30% de canas, la especialista recomienda como alternativa usar productos naturales como henna y tinturas semipermanentes. En cambio, si más de la mitad pelo ya está gris, lo mejor es acudir a una tintura permanente.

Por otro lado, lo que manifestaron los especialistas es que la decoloración no afectará el encanecimiento y para lograr una buena cobertura, no tienes que lavar el cabello justo antes, elegir el tinte adecuado y optar por colores naturales o cálidos, ya que los cenizos o fríos no cubrirán del todo la cabellera.