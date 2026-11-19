No hay dudas que uno de los momentos más difíciles que hay es tener que levantarse de la cama para comenzar la rutina, y lo que para algunos significa pesadez, para otros es una motivación empezar el día con mucha energía. Por otro lado, lo que seguro no sabías es que de acuerdo a la hora en que te levantes, puede incidir en la felicidad, lo que llevó a expertos en la Universidad de Harvard, a revelar cuál es la mejor hora para levantarse si quieres ser feliz.

Tal como lo mencionábamos, hay personas que todos los días comienzan sus días levantándose temprano para poder ir a su trabajo, a la universidad o porque tienen que mandar a sus hijos al colegio; y puede resultar algo complejo, y más si en la noche anterior no han dormido nada o han tenido inconvenientes para conciliar el sueño. Pero, hay un horario que está ligado a la felicidad que seguro no sabías.

A todos nos gustaría poder dormir más horas y cumplir así con las 8 horas de sueño que recomiendan los especialistas, pero esto se dificulta, ya que hay que comenzar con la rutina. Pero, desde la Universidad de Harvard, realizaron un estudio que tiene que ver con la felicidad, y que hay un horario en la que levantarse, contribuirá a la felicidad y seguramente no sabías, por lo que desde este establecimiento compartieron cuál es.

Cuál es la mejor hora para levantarse y ser feliz

De acuerdo a lo que reveló un especialista en la Universidad de Harvard, la mejor hora para levantarse y ser feliz es a las 4:30 de la mañana, ya que vencer la tentación de permanecer en la cama representa una forma de empezar el día con determinación y disciplina. Además, esta idea está relacionada con la procastrinación nocturna, la idea de retrasar la hora de acostarse y sacrificar horas de descanso. A su vez, el especialista de Harvard recomendó una serie de hábitos para vivir más saludable levantándose a este horario.

Hábitos que puedes hacer si te levantas temprano