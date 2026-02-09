Expertos revelan qué tipo de peinado te hace ver más joven: el pelo largo o el corto

Los peinados con el cabello largo son, en su mayoría, los que te pueden hacer ver más joven, pero hay detalles importantes que debes considerar, según expertos en estilismo y belleza.

Las tendencias cambian constantemente, y es normal preguntarse cuáles son los looks que están de moda y que, además, te quitan algunos años de encima. La respuesta, según la revista de moda Glamour, es que todo depende de la forma de tu rostro y del estilo que tengas. Aquí te explicamos cuáles te pueden convenir.

¿Cuándo el cabello largo NO conviene para verte más joven?

Si lo que buscas es verte más joven, evita el cabello largo con tinte oscuro si lo llevas totalmente lacio, muy degrafilado o en peinados completamente recogidos. Tampoco abuses del maquillaje y procura que tu melena no luzca maltratada.

No eligas cortes de pelo largo que lucen como gente mayor.|(Especial/Pinterest)

Entonces… ¿cuándo SÍ conviene llevar el cabello largo?

Si tienes el cabello largo y quieres verte más juvenil, elige tintes suaves que destaquen tus facciones. Un truco de los estilistas es bajar uno o dos tonos de tu color natural para devolverle brillo y profundidad. Además, opta por peinados con ondas suaves, cabello suelto o semirrecogido para lograr un efecto fresco y natural.

Los mejores peinados para mujer que te hacen ver más joven

Melena recta con puntas pulidas: Rejuvenece porque se ve limpia y bien cuidada; se hace secando el cabello con cepillo plano y pasando la plancha solo en las puntas para curvarlas ligeramente hacia adentro, finalizando con un sérum ligero para dar brillo sin apelmazar.

Ondas suaves y abiertas: Aportan movimiento natural y suavizan las facciones; se logran con una tenaza grande desde medios a puntas, peinando después con los dedos para evitar un acabado rígido o sobrecargado.

Bob recto a la mandíbula: Enmarca el rostro y crea un efecto lifting visual; se lleva lacio o con una ligera curva en las puntas, cuidando que el corte sea completamente recto y con un acabado brillante.

Estos son algunos peinados de mujer con pelo largo para verte joven.|(Especial/Pinterest)