Expertos revelan qué tipo de peinado te hace ver más joven: el pelo largo o el corto
Estos looks te ayudan solo en algunas circunstancias, pero te decimos cómo hacer para acertar siempre y lucir segura
Los peinados con el cabello largo son, en su mayoría, los que te pueden hacer ver más joven, pero hay detalles importantes que debes considerar, según expertos en estilismo y belleza.
Las tendencias cambian constantemente, y es normal preguntarse cuáles son los looks que están de moda y que, además, te quitan algunos años de encima. La respuesta, según la revista de moda Glamour, es que todo depende de la forma de tu rostro y del estilo que tengas. Aquí te explicamos cuáles te pueden convenir.
¿Cuándo el cabello largo NO conviene para verte más joven?
Si lo que buscas es verte más joven, evita el cabello largo con tinte oscuro si lo llevas totalmente lacio, muy degrafilado o en peinados completamente recogidos. Tampoco abuses del maquillaje y procura que tu melena no luzca maltratada.
Entonces… ¿cuándo SÍ conviene llevar el cabello largo?
Si tienes el cabello largo y quieres verte más juvenil, elige tintes suaves que destaquen tus facciones. Un truco de los estilistas es bajar uno o dos tonos de tu color natural para devolverle brillo y profundidad. Además, opta por peinados con ondas suaves, cabello suelto o semirrecogido para lograr un efecto fresco y natural.
Los mejores peinados para mujer que te hacen ver más joven
- Melena recta con puntas pulidas: Rejuvenece porque se ve limpia y bien cuidada; se hace secando el cabello con cepillo plano y pasando la plancha solo en las puntas para curvarlas ligeramente hacia adentro, finalizando con un sérum ligero para dar brillo sin apelmazar.
- Ondas suaves y abiertas: Aportan movimiento natural y suavizan las facciones; se logran con una tenaza grande desde medios a puntas, peinando después con los dedos para evitar un acabado rígido o sobrecargado.
- Bob recto a la mandíbula: Enmarca el rostro y crea un efecto lifting visual; se lleva lacio o con una ligera curva en las puntas, cuidando que el corte sea completamente recto y con un acabado brillante.
- Melena larga con raya al medio: Equilibra el rostro y da un aire fresco y juvenil; se realiza marcando la raya al centro y alisando ligeramente, dando volumen suave en la raíz con la secadora sin cardar.
- Cabello natural con textura sana: Resalta la juventud al respetar la forma real del cabello; se hace aplicando una crema o gel ligero para definir y dejando secar al aire o con difusor, sin manipular demasiado.
- Melena con volumen sutil en la coronilla: Resta años al aportar dimensión sin exagerar; se consigue secando el cabello levantando la raíz con cepillo redondo o aplicando una mousse ligera solo en la parte superior.