¿Benjamín y Karol ya son novios? Mario Mono Osuna da una pista

La novena temporada de Exatlón México terminó el 15 de mayo de 2026 y en su elenco de atletas de alto rendimiento, estuvieron 2 grandes novatos, Benyamin Saracho y Karol Rojas; ambos pudieron llegar a instancias muy avanzadas del reality deportivo, sin embargo, los fanáticos Rojos shippearon a estos jóvenes participantes y ahora muchos se preguntan si ya son novios formales luego de que Mario Mono Osuna (gran amigo de ambos) diera una posta.

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¿Por qué aseguran que Karol Rojas y Benyamin ya son novios?

A través de un video que publicó Karol Rojas en su cuenta oficial de TikTok, fue como inició todo esto. En este material se puede ver que tanto el Speed Galgo como la jugadora de Futbol Bandera están en un auto con la canción de La Arrolladora Banda Limón de Rene Camacho y el tema de fondo “Niña de mi Corazón”, de igual manera se lee una leyenda que dice: “Karol va a Hermosillo”, y se ven comentarios donde Mario Mono Osuna escribe: “¿Ya son novios?”, pero también se ve la publicación de Jazmín Hernández que les coloca: “¿Confirman?”.

¿Qué dicen Benyamin y Karol?

Hasta el momento los dos participantes Rojos no han confirmado si tienen una relación, lo que sí es un hecho es que amistad la trasladaron de Exatlón México a sus estados donde viven. Recordemos que estos dos atletas de alto rendimiento fueron muy buenos amigos en la novena temporada del reality deportivo sin embargo, algunos de sus compañeros comenzaron a rumorar que había algo más que una simple amistad.

¿Qué otras parejas se formaron en la novena temporada?

Una pareja que sí se consolidó fue la de Adrián Leo con Katia Gallegos, sin embargo, en este caso los dos atletas sí confirmaron una relación amorosa, ya que uno portaba la chamarra del otro, y ante cámaras nunca negaron que no hubiera nada; de igual manera también se pudieron ver los conflictos de pareja, pero al final terminaban arreglando sus diferencias.