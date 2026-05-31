Cómo rejuvenecer el rostro después de los 40 con estos 3 delineados para ojos grandes

Es posible rejuvenecer el rostro después de los 40; para ello hay que tener en cuenta la forma en que solemos maquillarnos, ya que podemos caer en ciertos errores que nos hagan lucir mayores, en especial si eres de ojos grandes; en ciertos casos podemos resaltar arrugas poco favorecedoras.

Para que eso ya no te pase, te detallaremos los 3 delineados que debes usar, con los que vamos a evitar endurecer las facciones y lograremos estilizar la mirada inmediatamente.

¿Cómo maquillar los ojos grandes?

Nos explica el Modo IA de Google que, después de los 40, al tener los ojos grandes, hay que buscar estilos que nos ayuden a disminuir la presencia de la flacidez del párpado y al mismo tiempo puedan suavizar las facciones de esa zona. Recomienda usar 3 delineados específicos que van a rejuvenecer el rostro:

Foxy eyes sutil: Realiza una línea fina al ras de las pestañas superiores, desde la mitad del ojo hacia el extremo externo; extiende una colita diagonal en dirección a la punta de la ceja. Estiliza la mirada, disimulando el parpado caído.

Invisible o tightlining: Con un lápiz cremoso, rellena la línea de agua superior. Es una técnica que le da densidad a las pestañas sin ocupar el parpado móvil.

Ahumado ascendente con sombra: Con un lápiz cremoso marrón oscuro o gris, aplicamos lo más cerca de las pestañas superiores. Con una brocha biselada, difuminados hacia arriba y afuera.

¿Qué debemos evitar al hacer los delineados?

La inteligencia artificial de Google explica que, para rejuvenecer el rostro con los delineados, es importante considerar unos consejos más, con la finalidad de prevenir que las arrugas se hagan más visibles después de los 40 con los ojos grandes. Aplica los siguientes consejos:

Deja de usar delineadores en negro, ya que endurece los rasgos; selecciona el marrón, café, gris o azul marino.

Deja de usar delineador oscuro en la línea de agua, ya que reduce la redondez. Pero recomienda combinar con un delineado superior difuminado.

Para abrir la mirada cansada, aplica tonos beige o champagne en la línea inferior.

Siempre prepara el párpado con corrector o prebase, sella con una sombra clara; así vas a evitar que el maquillaje se corra a los pliegues naturales de la piel.