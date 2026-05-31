Por qué no se pueden tener las uñas pintadas en la cocina de MasterChef 24/7: la forma correcta de llevarlas

Aunque los manicures coloridos y llamativos se ven muy bonitos para el día a día, no siempre son lo mejor cuando se está en ambientes tan delicados como la preparación de alimentos. Es por esto que en la cocina de MasterChef 24/7 existen reglas estrictas que deben seguirse al pie de la letra, como el traer las uñas cortas y sin ningún tipo de esmalte ni decoración aplicada.

La razón principal tiene que ver directamete con la salubridad obligatoria en la preparación de comidas y bebidas para terceras personas. De acuerdo con información del sitio especializado en gastronomía Hygiene Passport, no se recomienda el uso de esmaltes en las uñas para los chefs porque este material puede romperse o despostillarse tras una cortada con los cuchillos, lo que representa un riesgo potencial de contaminación.

Las uñas largas y con mucho diseño no están permitidas en cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Cuál es la forma correcta de traer las uñas si trabajas en una cocina como la de MasterChef 24/7

En términos generales, lo ideal es que todas las personas que trabajan en cocinas y que están en contacto frecuente con alimentos, lleven las uñas cortas y limpias. Esto porque cuando la estructura es larga, podría quedarse suciedad acumulada en las puntas, especialmente si no hay una buena rutina de lavado previo a manipular cualquier tipo de ingrediente.

Sobre los diseños, tampoco se recomienda tener esmaltes de colores. Así que una opción factible podrían ser las aplicaciones de gel que son más resistentes y no tienden a despostillarse con golpes o cortes accidentales.

Las personas que trabajan en una cocina como la de MasterChef 24/7 deben tener las uñas cortas|Canva

Esta es la instrucción de los chefs en MasterChef 24/7 para las uñas

Los "Maestros del fuego" de la temporada 2026 de MasterChef 24/7 han sido muy estrictos con los cocineros en cuanto a los lineamientos de higiene que deben cumplir al pie de la letra. Así que ya exigieron que en todas las clases deben llegar con pantalones, playeras con mangas, zapatos cerrados y el pelo perfectamente amarrado. Además, le pidieron a Luis que se cortara bien las uñas y a Michelle que se despintara para quitarse un diseño que traía, pero aplica para todos.