Cada cuánto se deben afilar los cuchillos en la cocina de MasterChef 24/7 para que sigan cortando bien

Un cuchillo bien afilado puede marcar por completo la diferencia en la cocina profesional como la de MasterChef 24/7, pues se trata de una de las herramientas principales para cualquier receta. Es por esto que es indispensable darles mantenimiento de manera regular, pues esto no solo agiliza la preparación de los alimentos, sino que también previene incidentes y cortes irregulare que arruinen las recetas.

La frecuencia idónea para afilar los cuchillos depende principalmente del uso que se le dé y en cocinas profesionales, es de 1 a 3 semanas, de acuerdo con la guía de Nella Cutlerly Services. Esto ya que se usan prácticamente todos los días y durante varias horas con diferentes ingredientes, lo que también influye.

¿Por qué no es bueno usar los cuchillos sin filo?

Contrario a lo que muchas personas piensan, un cuchillo con poco filo es mucho más peligroso porque para usarlo hay que aplicar mayor presión para cortar los ingredientes, lo que aumenta el riesgo de incidentes, según explica un artículo de University of Rochester Medicine.

Es muy importante darle mantenimiento a los cuchillos en MasterChef 24/7|Canva

Por si fuera poco, este tipo de prácticas pueden dañar el correcto funcionamiento de estos utensilios tan necesarios en la cocina de MasterChef 24/7. Todo porque el filo va dañándose y desgastándose por la brusquedad de los movimientos, lo que afecta directamente en su vida útil.

Cómo saber si un cuchillo necesita afilarse de inmediato

Además de que dejan de cortar correctamente, cuando los cuchillos pierden su filo dejan otras señales que es muy importante no ignorar. Algunas de ellas es que los cortes empiezan a quedar irregular o con bordes, "aplastan" los alimentos en vez de partirlos y hasta adquieren una apariencia como si estuviera despostillado.

Los cuchillos con poco filo pueden arruinar las recetas|Canva

Y para prolongar la vida útil, otro paso indispensable consiste simplemente en limpiar los cuchillos cuando se terminen de usarlos, lo que evitará que se acumulen residuos y se hagan plastas de comida que además son poco higiénicos. Tampoco hay que tallarlos muy fuerte ni guardarlos mojados para no dañar la estructura.