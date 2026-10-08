Cómo usar el eyeliner morado para rejuvenecer la mirada a los 50

El eyeliner morado puede convertirse en un gran aliado para realzar la mirada después de los 50. Su tono aporta un toque de color sin resultar demasiado intenso y puede ayudar a conseguir un maquillaje fresco, luminoso y favorecedor.

Bicolor le PIDE un masaje a Bebeshita en La Granja VIP y ella lo rechaza: “No te lo mereces”

Además, es una alternativa al clásico eyeliner negro cuando se busca suavizar la expresión y darle mayor protagonismo a los ojos. La clave está en elegir el tono adecuado y aplicarlo de manera estratégica para lograr un resultado elegante y natural.

¿Cómo cuidar la piel de los ojos?

Para cuidar la piel del contorno de ojos, utiliza productos hidratantes adecuados para esta zona y evita frotarla al desmaquillarte. Aplica protector solar todos los días, incluso alrededor de los ojos, y procura mantener una buena hidratación. También es importante descansar lo suficiente y retirar el maquillaje antes de dormir para evitar irritaciones y mantener la piel con un aspecto fresco y luminoso.

¿Cómo conseguir una mirada más joven con eyeliner morado?

Para conseguir un efecto lifting y lograr un maquillaje favorecedor, es importante prestar atención tanto a la forma de aplicar el delineador como a la intensidad del trazo. Estas son algunas claves para aprovechar al máximo este color de eyeliner:

Aplica el delineado con los ojos abiertos

Mira de frente al espejo mientras realizas el trazo. De esta manera podrás observar los pliegues naturales del párpado y controlar mejor la dirección del delineado, especialmente si existe cierta caída en el extremo del ojo.

Trazo ascendente

Dibuja una línea fina y cercana a la raíz de las pestañas superiores. En el extremo exterior, crea un pequeño rabillo dirigido hacia la sien. Esta detalle ayuda a levantar visualmente la mirada.

Difumina los bordes

Para un resultado más suave, elige un eyeliner morado cremoso y difumina ligeramente el trazo con un pincel. Así evitarás líneas demasiado marcadas y conseguirás un acabado más natural.

Combina con marrón

Otra opción es utilizar un lápiz marrón oscuro entre las pestañas superiores para aportar profundidad y, sobre este, añadir el eyeliner morado. De esta forma, la mirada gana definición sin perder luminosidad.

No cargues el párpado

Si quieres mantener una mirada amplia y descansada, evita los tonos oscuros en la línea de agua inferior. Puedes aplicar una pequeña cantidad de morado a ras de las pestañas inferiores y difuminarlo suavemente, conectándolo con el delineado superior.