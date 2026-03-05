Esta es la fecha del Equinoccio de Primavera y qué esperar de la energía

Estamos a poco de que llegue un evento significativo no solo para la naturaleza sino también en el ámbito espiritual y astronómico. Estamos hablando del Equinoccio de Primavera 2026 que es una época colorida y de florecimiento.

Noticias San Luis Potosí del 4 de marzo 2026

La Tierra alcanza un equilibrio perfecto entre la luz y la sombra por lo que la renovación está presente. Toma nota para saber como aprovechar este momento y cuándo es que ocurrirá.

¿Cuándo tendrá lugar el Equinoccio de Primavera 2026?

De acuerdo con lo que manifiesta el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la primavera no va a esperar el tradicional 21 de marzo ya que tendrá lugar el próximo viernes 20 de marzo de 2026 a las 08:46 horas, tiempo del centro de México.

En ese momento exacto es que el Sol va a cruzar el Ecuador celeste por lo que el día y la noche tendrán la misma duración en todo el planeta. El hemisferio norte tendrá días que comenzarán a ganar aproximadamente cuatro minutos de luz solar diaria, un proceso que culminará en el solsticio de verano en junio.

Una cuestión a tener en cuenta es lo energético ya que el equinoccio marcará un punto de quiebre. Esto ocurre por la entrada del Sol en el signo de Aries que inicia un nuevo año astrológico.

🌸☀️ La primavera 2026 llega el 20 de marzo y México ofrece escenarios mágicos para vivir el equinoccio junto al mar. Del amanecer en Isla Mujeres 🌊al atardecer en Los Cabos 🌅, ¡renueva tu energía frente al océano! ✨https://t.co/23EwiJ73YJ — Turismo a Fondo (@TurismoaFondomx) March 5, 2026

Los expertos en astrología manifiestan que este equinoccio tiene una carga de claridad con dirección que te llevará a actuar bajo el equilibrio que representa el evento. Al estar la luz y la oscuridad en igualdad de condiciones, se abre un portal para integrar nuestras sombras (miedos, errores pasados) y convertirlas en abono para nuestras luces (metas, nuevas versiones de nosotras mismas).

Lo que puedes hacer para recibir el Equinoccio de Primavera es:

