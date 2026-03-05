El lugar donde debes colocar el comedor, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria que se basa en la energía y su flujo para mantener el equilibrio en la casa. En este caso se ha pronunciado respecto al sitio en que debes colocar el comedor que es una zona relacionada con alimentación, pero también con la prosperidad, la estabilidad económica y la unión familiar.

La ubicación y la forma en la que se acomodan los integrantes es importante debido a que influye en la forma en la que circula la energía en la casa. El comedor tiene que estar cercade la cocina porque simboliza la buena administración de los recursos y fluidez en la abundancia.

Ten en cuenta que no debe estar frente a la puerta principal ya que la energía denominada “chi”,podría entrar y salir sin permanecer en el hogar. Por otro lado, el comedor debe ubicarse en una zona tranquila, lejos de pasillos con mucho tránsito o puertas enfrentada.

¿Dónde colocar el comedor según el Feng Shui?

A la hora de colocar la mesa pues evita que sea debajo de vigas expuestas ya que las mismas representan presión energética. Si no tienes otra opción, suaviza visualmente la viga con elementos decorativos o iluminación estratégica.

Cuando coloques tu comedor ten en cuenta que la iluminación es importante. Puedes colocar una lámpara sobre la mesa para simbolizar la claridad y activa la energía de la abundancia. Además, se aconseja mantener el espacio ordenado y bien ventilado para favorecer una atmósfera armoniosa.

Tu comedor se verá hermoso.|Canva

La disposición de los asientos es importante. La persona que encabeza la familia o toma decisiones importantes debe sentarse con la espalda apoyada en una pared sólida y con vista hacia la puerta. Es una posición de seguridad y control. Si te sientas dando la espalda a la entrada genera sensación de vulnerabilidad.

Por último, debes tener en cuenta la forma de la mesa. Si eliges las redondas u ovaladas fomentan la igualdad y la comunicación entre los comensales. Las cuadradas simbolizan estabilidad, mientras que las rectangulares muy largas pueden marcar jerarquías más rígidas.

