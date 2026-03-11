3 formas en que esta práctica oriental puede mejorar la calidad del sueño
Mejorar la calidad de tu descanso con esta práctica oriental. La Inteligencia Artificial explica en qué consiste.
Con el paso de los años, la calidad del sueño de muchas personas se ha visto alterada debido a los cambios en el trabajo, el auge de la tecnología y las rutinas que terminan desgastando la mente. El ritmo de la vida parece no dejar de acelerar y el cuerpo comienza a dar señales de que necesita un freno.
Así es como algunos recurren a terapias, comienzan algún deporte o incursionan en prácticas que prometen soluciones. En este punto, a través de la Inteligencia Artificial (IA), se ha podido conocer una actividad oriental que es altamente recomendada para mejorar la calidad del sueño, entre otros beneficios.
¿Qué es el Taichí?
“El Taichí, o tai chi chuan, es un arte marcial milenario de origen chino que hoy se practica principalmente como una forma de ‘meditación en movimiento’”, sintetiza Gemini. Esta aplicación añade que esta práctica “se caracteriza por una serie de movimientos lentos, fluidos y circulares que se realizan con gran concentración y una respiración profunda y pausada”.
@dr.gerardocabanillas 🧘♂️ ¿Sabías que el mejor ejercicio para adultos mayores, según la ciencia, es el Tai Chi? No solo es una práctica suave y accesible, sino que también mejora el balance, reduce el estrés, fortalece los músculos y ayuda con la reacción y la meditación. 🙌 💬 Si eres adulto mayor o cuidas de uno, considera esta rutina como prioridad. Lo ideal: practicarlo en grupo y con supervisión para evitar riesgos. 👵👴 ¡Tu cuerpo y mente lo agradecerán! #Salud #AdultoMayor #TaiChi #Bienestar #DrCabanillas ♬ sonido original - Dr. Gerardo Cabanillas
Además, la IA precisa que el Taichí se fundamenta en la continuidad de los movimientos, el equilibrio y la respiración abdominal. Añade que es una disciplina muy completa que ofrece ventajas tanto físicas como mentales y que es una actividad excelente para complementar una rutina de entrenamiento más intensa, ya que ayuda a la recuperación muscular y al enfoque mental.
¿Cómo mejorar la calidad del sueño con el Taichí?
En este marco, Gemini explica que el Taichí tradicional tiene una extensión que se conoce como caminata Taichí que, a diferencia de una caminata convencional, prioriza la transferencia de peso lenta y la respiración profunda, lo que impacta directamente en el sistema nervioso.
Esta Inteligencia Artificial remarca que la caminata Taichí ofrece muchos beneficios y entre estos se encuentra la mejorar en la calidad del sueño. Gemini explica las tres formas en que esta práctica oriental puede mejorar nuestro descanso:
- Regulación del sistema nervioso autónomo: La caminata Taichí actúa como un interruptor para el sistema nervioso. Al coordinar pasos lentos con respiraciones rítmicas, se activa el sistema parasimpático (encargado del descanso y la digestión) y se reduce la producción de cortisol. Esto ayuda a que el cuerpo pase de un estado de "alerta" a uno de "reparación" mucho antes de tocar la almohada.
- Reducción de la "rumiación mental": Uno de los mayores obstáculos para conciliar el sueño es el flujo incesante de pensamientos. Esta práctica requiere una atención plena (mindfulness) absoluta en la planta de los pies y en el centro de gravedad del cuerpo (el Dantian). Al anclar la mente en las sensaciones físicas del presente, se interrumpe el ciclo de ansiedad y preocupación que suele aparecer al apagar las luces.
- Mejora de la arquitectura del sueño: Estudios sugieren que el ejercicio de baja intensidad y enfoque meditativo ayuda a incrementar la duración del sueño profundo (fase Delta). Al no ser un ejercicio extenuante que eleve demasiado la temperatura corporal central o la adrenalina a última hora del día, permite que los ciclos de sueño sean más estables y con menos micro-despertares nocturnos.