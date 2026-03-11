3 formas en que esta práctica oriental puede mejorar la calidad del sueño

Con el paso de los años, la calidad del sueño de muchas personas se ha visto alterada debido a los cambios en el trabajo, el auge de la tecnología y las rutinas que terminan desgastando la mente. El ritmo de la vida parece no dejar de acelerar y el cuerpo comienza a dar señales de que necesita un freno.

Así es como algunos recurren a terapias, comienzan algún deporte o incursionan en prácticas que prometen soluciones. En este punto, a través de la Inteligencia Artificial (IA), se ha podido conocer una actividad oriental que es altamente recomendada para mejorar la calidad del sueño, entre otros beneficios.

¿Qué es el Taichí?

“El Taichí, o tai chi chuan, es un arte marcial milenario de origen chino que hoy se practica principalmente como una forma de ‘meditación en movimiento’”, sintetiza Gemini. Esta aplicación añade que esta práctica “se caracteriza por una serie de movimientos lentos, fluidos y circulares que se realizan con gran concentración y una respiración profunda y pausada”.

Además, la IA precisa que el Taichí se fundamenta en la continuidad de los movimientos, el equilibrio y la respiración abdominal. Añade que es una disciplina muy completa que ofrece ventajas tanto físicas como mentales y que es una actividad excelente para complementar una rutina de entrenamiento más intensa, ya que ayuda a la recuperación muscular y al enfoque mental.

¿Cómo mejorar la calidad del sueño con el Taichí?

En este marco, Gemini explica que el Taichí tradicional tiene una extensión que se conoce como caminata Taichí que, a diferencia de una caminata convencional, prioriza la transferencia de peso lenta y la respiración profunda, lo que impacta directamente en el sistema nervioso.

Esta Inteligencia Artificial remarca que la caminata Taichí ofrece muchos beneficios y entre estos se encuentra la mejorar en la calidad del sueño. Gemini explica las tres formas en que esta práctica oriental puede mejorar nuestro descanso:

