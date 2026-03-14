Esta es la frecuencia con la que debes fumigar para controlar la presencia de cucarachas

El fumigar es un paso fundamental para poder controlar la presencia de cucarachas, ya que el uso de ciertos químicos nos va a ayudar a mantener alejados a los insectos y a eliminar a todos los que puedan esconderse en ciertos espacios del hogar.

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Sin embargo, dicho proceso debe hacerse periódicamente. Por eso te vamos a detallar la frecuencia con la que debes hacer la fumigación, para eliminar a esos pequeños invasores.

¿Con qué frecuencia se debe realizar el control de plagas?

Como lo mencionamos al inicio, para que se pueda controlar la presencia de cucarachas, es necesario fumigar frecuentemente, ya que se van a aplicar químicos que van a eliminar a los insectos y van a prevenir el ingreso de ellos al hogar.

No se debe aplicar todos los días; se recomienda hacer su aplicación cada 2 a 6 meses, pero todo puede depender, ya que cada lugar cuenta con problemas de plagas más serios que otros. Ese periodo se recomienda en los hogares.

Mientras que en negocios de alimentos y oficinas puede ir desde cada 2 a 3 meses, en situaciones muy extremas la frecuencia puede aumentar a cada dos semanas, pero será algo que el prestador de servicios deberá considerar.

¿Cuánto tiempo después de fumigar puedo entrar a mi casa?

Después de fumigar la vivienda, se recomienda que debes esperar cierto tiempo para poder ingresar nuevamente en la casa; usualmente se pide que esperemos un lapso de 12 a 24 horas; pasado el tiempo, podemos ingresar con total normalidad.

De todos modos, te recomendamos que consultes directamente con el prestador del servicio, ya que será el encargado de explicarte el tiempo de espera y las medidas posteriores que se deben aplicar, con la finalidad de permitir el actuar de los químicos y los pasos a continuar.

Recuerda que es un proceso recomendable que debemos hacer con cierta frecuencia, ya que podremos controlar la presencia de cucarachas; además, debemos implementar medidas de higiene, ya que esto detendrá un poco la reproducción y el crecimiento de sus colonias.