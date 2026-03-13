La nueva función que agrega WhatsApp y que es un alivio para los padres

WhatsApp acaba de dar una información que ha lleva tranquilidad a todos los padres que utilizan la aplicación de mensajería. La noticia es que han lanzado cuentas que pueden ser administradas por los mayores que tengan a cargo a menores de 13 años. La idea es que puedan incursionar en el mundo de la comunicación tecnológica de una manera segura.

Esta actualización llegó para dar respuesta a los pedidos de las familias que buscaban que existiera una experiencia destinada a preadolescentes que quieren comunicarse con familiares o amigos.

¿Cómo funciona esta actualización de WhatsApp?

Para comenzar la configuración se necesita que el padre, madre o tutor esté presente con su dispositivo y con el del preadolescente. Se lleva a cabo un sencillo proceso de vinculación de cuentas, el adulto queda conectado a la cuenta del menor y puede supervisarla desde su propio teléfono celular.

Una vez configurada la cuenta, los padres podrán:

Gestionar quién puede contactar a su hijo o hija.

Controlar a qué grupos puede unirse el menor.

Revisar solicitudes de mensajes de contactos desconocidos.

Administrar la configuración de privacidad de la cuenta.

Limitar la experiencia del menor a mensajes y llamadas únicamente.



Seguridad reforzada con PIN parental

Esta nueva función permite que los controles parentales estén protegidos por un PIN exclusivo para los padres que se configura desde el dispositivo administrado. De esta manera solo los adultos pueden realizar modificaciones.

Por otro lado, tenemos que mencionar que WhatsApp es una gran herramienta para la comunicación familiar. Esta función nueva tiene como objetivo que el rol organizativo también lo ocupen los más jóvenes, pero de una manera más segura.

En cuanto a la implementación de las cuentas administradas, han mencionado que se hará de manera gradual en los próximos meses e incluso ha invitado a los usuarios a que vayan compartiendo sus experiencias para continuar con las mejoras.