No tires los globos rotos: 3 ideas para reciclarlos creativamente

Existen tantos materiales que pueden convertirse en materia prima para las mentes inquietas y creativas. Es que el reciclaje y la reutilización caminan de la mano en la actualidad como una forma de vida de muchas personas.

Noticias Puebla del 20 de marzo 2026

Vidrios, plásticos y maderas se encuentran entre aquellos elementos que lejos de terminar en la basura son transformados con mucha imaginación. En este camino la Inteligencia Artificial (IA) está colaborando mucho ya que aporta ideas para darles una nueva oportunidad a objetos que están en desuso y podrían terminar siendo desechados.

¿Por qué no tirar globos a la basura?

Cuando se habla de reciclar se piensa en primer lugar en el cuidado del medio ambiente. Gemini es la aplicación que en esta oportunidad ha abordado el tema y con los clásicos globos como protagonistas. “Tirar globos a la basura, incluso si están desinflados o rotos, representa un riesgo ambiental significativo porque no desaparecen rápidamente”, advierte la IA.

De acuerdo con Gemini, la mayoría de los globos están hechos de látex tratado con químicos o de microplásticos que pueden tardar años o incluso décadas en degradarse. La alternativa más responsable es evitar su uso o, en su defecto, cortarlos en trozos muy pequeños antes de disponer de ellos en un contenedor cerrado para minimizar las probabilidades de que lleguen a la naturaleza, añade.

¿Cómo reciclar globos rotos?

Más allá de lo señalado, y retomando las primeras afirmaciones, el reciclado y la reutilización pisan fuerte en el presente y no dejan de lado a los globos rotos. Gemini remarca que “los globos de látex suelen terminar en la basura después de un solo uso, pero su material elástico y colorido ofrece varias posibilidades para organizar o decorar la casa”.

Es por esto que esta Inteligencia Artificial comparte tres ideas creativas para darles a los globos una segunda vida:

Bandas elásticas de alta resistencia: Si cortas el "cuello" del globo o el cuerpo en anillos horizontales, obtendrás bandas elásticas muy resistentes.



Para qué usarlas: Son ideales para sellar bolsas de alimentos abiertos (como pastas o cereales) o para mantener juntos cables que siempre se enredan.

Ventaja: Al ser de látex grueso, no se rompen tan fácilmente como las ligas de oficina convencionales.

Fundas antideslizantes para frascos y vasos: Si tienes frascos de vidrio que usas para organizar herramientas o lápices, puedes usar la parte inferior de un globo roto para "forrar" la base.



Cómo hacerlo: Corta la parte superior del globo y estira la base sobre el fondo del frasco.

Resultado: Esto crea una superficie de agarre que evita que el vidrio se deslice en repisas o escritorios, además de añadir un toque de color uniforme que ayuda a clasificar objetos por categorías.

Sellado hermético para envases pequeños: A veces perdemos las tapas de pequeños contenedores de pintura, pegamento o frascos de conserva.

