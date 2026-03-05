3 ideas para reciclar y reutilizar electrodomésticos viejos

Incursionar en el reciclado de objetos en desuso o rotos se está convirtiendo en uno de los pasatiempos más queridos. La imaginación se alimenta y la creatividad vuela por lo que no se trata solo de una acción en beneficio del medio ambiente, sino que es algo mucho más personal.

Ejemplos de objetos que pueden ser reutilizados abundan y es que la imaginación no tiene límites. Es por eso que muchos apelan a la Inteligencia Artificial (IA) para que sea esta tecnología la encargada de brindar ideas para el reciclado de ciertos elementos que, por lo general, terminan desechados en la basura.

¿Por qué no debes tirar los electrodomésticos viejos?

Consultada sobre los electrodomésticos viejos, la aplicación Gemini precisó que “tirarlos a la basura común no es solo una cuestión de orden, es un problema serio de salud y medio ambiente”. La IA advierte que aunque parezcan objetos inofensivos, son “bombas de tiempo" químicas si no se gestionan bien.

“La mayoría de los aparatos contienen componentes que son altamente tóxicos cuando se rompen o se oxidan en un vertedero”, precisa Gemini. Además, explica que artefactos como heladeras, aires acondicionados y freezers viejos contienen Gases Refrigerantes (CFC o HCFC) que destruyendo la capa de ozono y contribuyendo al calentamiento global de forma mucho más potente que el CO2.

¿Cómo reutilizar electrodomésticos viejos?

Más allá de que Gemini afirma que los electrodomésticos son minas de oro modernas porque contienen materiales valiosos como cobre, aluminio y plásticos de alta ingeniería, también son una excelente materia prima para reciclar y reutilizar creativamente.

La Inteligencia Artificial remarca que “darles una segunda vida a los electrónicos no solo ayuda al planeta, sino que a veces hasta le da un toque con mucha personalidad a tu casa”. En este marco, Gemini propone tres formas creativas y responsables de manejar esos electrodomésticos viejos:

Transformación en mobiliario "retro" (Upcycling): Si el aparato ya no tiene remedio técnico, puedes vaciarlo y convertirlo en una pieza de decoración funcional. Es una tendencia muy fuerte porque aprovecha la estética vintage de los equipos antiguos.



Televisores de caja: Quita los componentes internos (con cuidado por el cinescopio) y conviértelo en una cama para mascotas o una estantería para libros.

Lavadoras: El tambor de acero inoxidable de las lavadoras viejas es perfecto para crear un brasero o fogonero para el jardín, ya que resiste altas temperaturas y tiene agujeros para la ventilación.

Refrigeradores: Si los sellos aún funcionan, pueden servir como hieleras gigantes para eventos sociales o incluso como armarios para herramientas en el garaje.

Donación para reparación o enseñanza: A veces, lo que para nosotros es "basura", para otros es una oportunidad de aprendizaje o sustento.



Escuelas técnicas: Muchas instituciones que enseñan electrónica o reparación técnica aceptan donaciones para que los estudiantes practiquen sin miedo a romper algo nuevo.

Talleres de barrio: A menudo, los técnicos locales pueden usar las piezas de tu electrodoméstico viejo (motores, cables, tarjetas) para reparar otros aparatos, evitando que más desechos lleguen al vertedero.

Reciclaje de materiales críticos (E-waste): Si el aparato está muy dañado y no quieres conservarlo, lo más responsable es llevarlo a un centro de acopio especializado. Los electrodomésticos contienen metales pesados y plásticos que pueden ser altamente contaminantes si se tiran a la basura común.

