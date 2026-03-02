Esto debes hacer cuando tu expareja trabaja en tu oficina

Aunque las relaciones amorosas en el ámbito laboral pueden ser muy complicadas, siempre debe existir la madurez suficiente entre las personas para que separen lo personal de lo profesional. Sin embargo, esto es muy complicado y aquí te diremos las cosas que puedes hacer si tu expareja trabaja en el mismo lugar que tú.

De acuerdo con los expertos y la encuesta de CareerBuilder, por lo menos el 39 por ciento de las personas han salido con un compañero de trabajo, mientras que un 30% terminó casándose con esa persona. Cabe mencionar que los ámbitos laborales son un escenario perfecto para conocer a alguien y poder iniciar un vínculo amoroso.

¿Qué hacer cuando tu expareja trabaja en el mismo lugar que tú?

Sin embargo, las cosas se complican cuando la relación termina y ambos se encuentran en el mismo lugar para trabajar. Algunos han recomendado que siempre se deben de marcar límites, esto quiere decir que deben de separar lo personal de lo laboral, definir reglas para que ninguno salga perjudicado en su trabajo.

Cuando sucede una ruptura, es mejor enfocarse en lo que importa, sacar adelante lo profesional y no hacer un drama entre los compañeros. Es importante que se eviten a toda costa los chismes y no generar algún tipo de fricción entre los compañeros de oficina.

Al trabajar en el mismo equipo, las cosas se podrían mantener un poco incómodas para los demás. Una pieza clave es enfocarse en los proyectos y aplaudir cuando las cosas están saliendo de lo mejor para todos.

Es importante que durante este tiempo te concentres en tus objetivos, metas y proyectos; no porque una relación concluyó significa que las cosas sobre tu vida profesional tengan que cambiar, al contrario, podrían ayudarte a mantener la mente ocupada.

