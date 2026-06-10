Los 3 muebles que son perfectos para mantener el orden en dormitorios pequeños

Los muebles más recomendados para mantener el orden en dormitorios pequeños son las camas con almacenaje integrado, los armarios de puertas correderas y las mesitas de noche multifuncionales. Estas soluciones permiten aprovechar espacios que suelen quedar desaprovechados, reduciendo el desorden visual y mejorando la sensación de amplitud.

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Los expertos en diseño de interiores coinciden en que el mobiliario multifuncional se ha convertido en una de las principales tendencias para viviendas de dimensiones reducidas. El diseñador estadounidense Bobby Berk, reconocido por su trabajo en interiorismo, sostiene que cada mueble debe cumplir más de una función cuando se trabaja con espacios pequeños.

Por su parte, la diseñadora británica Kelly Hoppen recomienda priorizar piezas que integren almacenamiento oculto para mantener una estética limpia y ordenada. Estas son algunas ideas que pueden ayudar a diseñar el espacio.

¿Cuáles son los 3 mejores muebles para organizar dormitorios pequeños?

La clave está en seleccionar muebles que combinen funcionalidad y diseño, permitiendo guardar objetos sin sobrecargar la habitación.



Cama con almacenaje integrado: cuenta con cajones inferiores o sistemas abatibles que permiten guardar ropa de cama, prendas de temporada, zapatos o accesorios sin ocupar espacio adicional. Armario con puertas correderas: al no requerir espacio para abrir las puertas, facilita la circulación dentro de la habitación y aprovecha mejor las paredes disponibles. Mesita de noche multifuncional: incorpora cajones, compartimentos ocultos o estantes que permiten organizar libros, cargadores, documentos y objetos de uso diario.

Según la arquitecta y experta en organización del hogar Marie Kondo, uno de los principios fundamentales para mantener el orden es que cada objeto tenga un lugar definido: algo que este tipo de muebles facilita enormemente.

¿Cómo aprovechar al máximo estos muebles en dormitorios pequeños y otros espacios reducidos?

No basta con elegir el mobiliario correcto: también es importante ubicarlo estratégicamente para potenciar la sensación de amplitud.



Priorizar muebles verticales: aprovechan la altura de la habitación sin restar superficie útil.

aprovechan la altura de la habitación sin restar superficie útil. Elegir diseños con almacenamiento oculto: ayudan a reducir el ruido visual y generan una apariencia más despejada.

ayudan a reducir el ruido visual y generan una apariencia más despejada. Mantener libres las zonas de paso: mejora la circulación y hace que el dormitorio parezca más grande.

mejora la circulación y hace que el dormitorio parezca más grande. Optar por colores claros y acabados ligeros: contribuyen a reflejar mejor la luz y amplían visualmente el espacio.

contribuyen a reflejar mejor la luz y amplían visualmente el espacio. Evitar muebles innecesarios: cada pieza debe aportar una función práctica además de su valor estético.

La firma de interiorismo Studio McGee recomienda invertir en muebles inteligentes antes que en elementos decorativos voluminosos. Con la combinación adecuada de una cama con almacenaje, un armario de puertas correderas y una mesita multifuncional, es posible transformar incluso los dormitorios más pequeños en espacios ordenados, cómodos y visualmente amplios.