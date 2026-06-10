El truco casero para secar el cabello con canas y evitar que se vea opaco consiste en retirar el exceso de humedad con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón y finalizar el secado con aire frío o tibio, evitando las temperaturas excesivamente altas. Este método ayuda a preservar la cutícula capilar, reducir el encrespamiento y potenciar el brillo natural del pelo canoso.

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Cada vez más mujeres deciden lucir sus canas de forma natural, pero uno de los desafíos más frecuentes es mantenerlas radiantes. A diferencia del cabello pigmentado, el canoso suele tener una textura diferente y puede verse más seco o apagado si no recibe los cuidados adecuados. Por ello, especialistas en cuidado capilar recomiendan prestar especial atención a la forma de secarlas.

¿Por qué las canas pueden verse opacas después del secado?

Los expertos explican que el cabello con canas suele presentar una menor producción de aceites naturales. Esto puede provocar una apariencia más áspera y menos luminosa. Además, el uso frecuente de herramientas térmicas a altas temperaturas puede dañar la superficie del pelo y restarle brillo.

Según la reconocida estilista Sally Hershberger, una de las claves para mantener unas canas saludables es minimizar el daño térmico y favorecer técnicas que respeten la estructura natural del cabello. Entre las causas más comunes de la opacidad se encuentran:



Exceso de calor : el uso constante de secadores muy calientes puede resecar la fibra capilar.

: el uso constante de secadores muy calientes puede resecar la fibra capilar. Fricción intensa : secar el cabello frotándolo con una toalla tradicional puede levantar la cutícula y generar encrespamiento.

: secar el cabello frotándolo con una toalla tradicional puede levantar la cutícula y generar encrespamiento. Falta de hidratación : las canas suelen necesitar más nutrición para conservar una apariencia brillante.

: las canas suelen necesitar más nutrición para conservar una apariencia brillante. Acumulación de residuos: algunos productos pueden dejar una película que resta luminosidad.

¿Cómo secar correctamente el cabello con canas para potenciar su brillo?

Los especialistas recomiendan adoptar una rutina sencilla que ayude a proteger la fibra capilar durante el secado.



Utilizar una toalla de microfibra : absorbe el agua sin generar tanta fricción como las toallas convencionales.

: absorbe el agua sin generar tanta fricción como las toallas convencionales. Presionar suavemente el cabello : es preferible retirar la humedad con pequeños toques en lugar de frotar.

: es preferible retirar la humedad con pequeños toques en lugar de frotar. Aplicar un protector térmico : ayuda a proteger la cutícula frente al calor del secador.

: ayuda a proteger la cutícula frente al calor del secador. Elegir aire tibio o frío : las temperaturas moderadas conservan mejor la hidratación natural.

: las temperaturas moderadas conservan mejor la hidratación natural. Finalizar con un golpe de aire frío: este paso contribuye a sellar la cutícula y reflejar mejor la luz.

El estilista y experto en cabello gris Jack Martin, conocido por su trabajo en transformaciones hacia las canas naturales, ha señalado en distintas entrevistas que el brillo depende tanto de la hidratación como del cuidado de la cutícula. Cuando esta permanece lisa y sellada, el cabello refleja mejor la luz y luce más saludable.

Aunque pueda parecer un detalle menor, la forma en que se seca el cabello influye directamente en su aspecto final. Para las mujeres que lucen canas, apostar por un secado suave, con menos calor y menos fricción, puede marcar una gran diferencia y ayudar a conseguir una melena luminosa, elegante y libre de opacidad.