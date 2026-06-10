Los 5 estilos de corte de cabello que ayudan a lucir un rostro más fresco y juvenil a partir de los 60 años

El paso del tiempo trae consigo cambios naturales en la textura del cabello y en las facciones del rostro, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades para reinventar el estilo personal, lejos de la idea de que existe una edad para llevar un look adecuado.

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Ante estos cambios, especialistas en imagen y peluquería destacan que algunos cortes pueden aportar movimiento, volumen y un efecto rejuvenecedor que favorece especialmente a las mujeres mayores de 60 años.

5 cortes para definir el rostro y lucir una piel fresca si eres una mujer madura

1.- Bob en capas

Este corte suele llevarse a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, aportando volumen y enmarca el rostro de manera favorecedora, las capas suaves ayudan a crear una apariencia más ligera y dinámica.

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2.- Pixie largo

Otro corte que se encuentra entre los favoritos por favorecer los rostros maduros es el pixie largo, es ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar a la elegancia. A diferencia del pixie tradicional, esta versión conserva algo más de longitud en la parte superior, lo que permite crear textura y movimiento. Además, resalta los pómulos y aporta frescura.

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3.-lob o long bob

El corte lob o long bob también se mantiene entre las opciones más populares, este corte que llega a la altura de los hombros ofrece versatilidad para distintos tipos de cabello y ayuda a suavizar las líneas de expresión al rodear directamente el contorno facial.

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4.- Capas largas y flequillo

Para quienes prefieren conservar una mayor longitud, los expertos sugieren las capas largas con flequillo ligero, este estilo de fleco deberá usarse tipo cortina o desfilado para suavizar la frente y aportar un aspecto más juvenil.

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5.- Sahg moderno

El shag moderno se ha convertido en una tendencia cada vez más popular entre mujeres maduras prinipalmente en este 2026. Este estilo donde destacan las capas estratégicamente distribuidas crean volumen en la parte superior de la cabeza y brindan un aire desenfadado que rejuvenece instantáneamente la imagen

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