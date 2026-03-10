Haz tu bebedero para colibríes con una botella de plástico

A día de hoy es muy conocida la cosmovisión que rodea a la presencia de estos animalitos que llena de fascinación a muchos de los que regularmente les ven entre sus flores más radiantes. Y es que los colibríes se volvieron tema de conversación constante, por ello se te anima a tenerles cerca de ti con una botella de plástico que se puede convertir en un tremendo bebedero.

Así alzaron la voz Ángela Aguilar y Sasha Sokol durante el 8M

¿Cómo se puede hacer un bonito bebedero de manera fácil y económica?

Estas aves han tenido mucha popularidad en espacios digitales, por ser bellos, asombrosos y dado que giran algunos pensamientos que la gente ha adoptado para hablar de familiares que han fallecido. Pues según distintas culturas, cuando estos llegan a beber lo que hay en las flores de tu jardín, son pensamientos y/o la presencia de gente que murió en el pasado.

Pero con eso en mente, se anima a las personas a construir su propio bebedero, pues tenerles entre los hogares es una experiencia bastante llamativa. Ellos llegan con la intención de nutrirse, por lo que estos materiales servirán para que ellos se sientan cómodos y pasen continuamente a tus espacios.

¿Cómo se hace un bebedero para colibríes con una botella de plástico?

De manera sencilla y económica, se invita a seguir los puntos expuestos y así tener un espacio lindo para que estas avecitas lleguen a casa y se sientan bienvenidas.

Lo primero es reunir los siguientes materiales.

Una botella de plástico pequeña

Cuatro tapas de otras botellas

Pistola de silicón para pegar las piezas

Un clavo

Unas pinzas de corte

#Colibríes #Reciclaje ♬ sonido original - Villa Burbuja @villa_burbuja "Crea Magia en tu Jardín: Bebedero DIY para Colibríes 🌿🌺" En este corto video, aprenderás cómo hacer un bebedero encantador para colibríes utilizando materiales reciclables que puedes encontrar en casa. ¡Es un proyecto divertido y fácil que atraerá a estos hermosos pájaros a tu jardín! Sigue nuestras simples instrucciones y observa cómo los colibríes disfrutan de su nuevo lugar de descanso y refrigerio. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más ideas creativas de bricolaje. ¡Diviértete y cuida de la vida silvestre en tu propio patio! 🌱🌈 #DIY

Y así es el procedimiento: