Haz este ritual para atraer dinero en el próximo eclipse solar anular 2026

Este tipo de eventos tiene connotaciones diversas y algunos ya esperan poder manifestar abundancia y éxito económico cuando la luna prácticamente cubra (a nuestra visión) el sol y así se genere un anillo de fuego alrededor. Por ello, algunos querrán hacer el siguiente ritual con billetes en un día donde se presume hay una alta carga energética. Conoce todo sobre este eclipse solar anular 2026.

¿Cómo hacer el ritual de atracción de dinero en el eclipse anular 2026?

Según los practicantes de asuntos como el esoterismo, ven como estos días especiales en ámbitos astronómicos, esto para declarar o tratar de atraer dinero. Se indica que al ser eventos con una alta energía cósmica-universal, es el tiempo ideal para manifestar situaciones como la atracción de dinero. Por ello, algunos animan a realizar el siguiente procedimiento con billetes.

Este ritual es tan sencillo como tomar uno un puñado de billetes (mientras mayor denominación, mejor), limpiarlos suavemente con tus manos y concentrarte en ellos. Esto mientras meditas de manera interna o en voz baja, declarando: “el dinero fluye hacia mí de manera constante y consciente”. Posteriormente es clave que tras hacer el ritual el día del eclipse, guardes los billetes en tu cartera y los gastes en los próximos días, como acto simbólico.

¿Cuándo será el eclipse solar anular 2026?

Además del interés que existe de muchas personas en el ámbito energético, en cuanto a la relevancia astronómica hay mucho por comentar, pues el espectáculo es bastante particular, por ello le llaman el eclipse de Anillo de Fuego, por lo previamente explicado.

Y en cuanto a parte del interés de las personas, este ocurrirá el próximo 12 de agosto de 2026 y en su punto máximo la sombra lunar cubrirá la superficie solar en un lapso de 2 minutos y 18 segundos. Por ello, se anima a estar al pendiente de él, pues el próximo eclipse solar anular ocurrirá hasta el 26 de enero del 2028… al menos visible para el público mexicano.

#astrofisica #eclipsesolar #aprendecontiktok #cienciaentiktok ♬ The Champion - Lux-Inspira @margomezh Este 2026 el Sol va a desaparecer 😱 Se trata de un fenómeno astronómico perfectamente predecible en el que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente su luz. Durante el máximo del eclipse, la radiación solar que llega a la superficie disminuirá de forma notable y el día se oscurecerá de manera temporal. Este cambio brusco de insolación provoca efectos medibles: descenso de la temperatura, variaciones en el viento y una iluminación anómala que no corresponde ni al día ni a la noche. Todo ocurre porque el sistema Tierra-Luna-Sol entra, durante unos minutos, en una alineación casi exacta. #ciencia

¿El eclipse solar anular se verá en México en 2026?

La mala noticia para los que querían ver “en vivo” este fenómeno natural en 2026 es que en territorio mexicano será imposible de ver. Los rincones del mundo donde se disfrutará a plenitud son España, Rusia, Groenlandia, Islandia y una pequeña zona de Portugal. Mientras que países de África, América del Norte (no México) y Europa lo verán de manera parcial.

En ese sentido, el de 2028 se indica, sí será visible en territorio mexicano. Aunque con la tecnología de la actualidad, será sencillo disfrutar del eclipse en la transmisión digital de preferencia.