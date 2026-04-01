Hidrata y quita arrugas de tu cara con esta mascarilla de melón

De manera evidentemente benéfica para tu bolsillo y tu cuidado de la piel en el rostro, este tip se está propagando rápidamente entre los seguidores de los remedios caseros. Y es que se indica que la mascarilla de melón deja una piel radiante y libre de arrugas, por eso valdría la pena probar para observar si es tan beneficiosa como se indica.

Aracely Arámbula le dio consejos a Marjorie de Sousa previo a su debut en “Perfume de Gardenia”

¿Por qué el melón ayuda a mejorar la salud de tu piel?

De manera completamente lógica, se observa que el melón es una fruta completamente hidratante, pues su composición es 90% agua. Además, el listado de beneficios es inmenso, pues contiene vitaminas A, C y E, antioxidantes fuertes que ayudan a la producción del colágeno, combaten el envejecimiento celular y mejoran la elasticidad de la piel.

Uno de los puntos de relevancia, es que el melón no tiene ningún tipo de aspecto que pueda dañar incluso las pieles sensibles. Por eso se enlistan cada uno de los bienes que se presumen desde las primeras aplicaciones.

Protección antioxidante al neutralizar daños de los rayos UV, la contaminación y hasta los rayos de luz azul de las pantallas.

al neutralizar daños de los rayos UV, la contaminación y hasta los rayos de luz azul de las pantallas. Desintoxica los poros gracias a su poder diurético y limpiador. Y es que elimina toxinas que en ocasiones se manifiestan en la piel.

gracias a su poder diurético y limpiador. Y es que elimina toxinas que en ocasiones se manifiestan en la piel. Hidratación profunda gracias a que penetra en la capas de la piel y alivia lo seco del rostro de forma inmediata.

gracias a que penetra en la capas de la piel y alivia lo seco del rostro de forma inmediata. Efecto antiarrugas tras el choque de vitaminas C y E, las cuales suavizan las líneas de expresión y estimulan el colágeno.

tras el choque de vitaminas C y E, las cuales suavizan las líneas de expresión y estimulan el colágeno. Elimina manchas pues ayuda dando claridad ante los golpes del sol, anette las marcas del acné y manchas por toxinas. Eso gracias a la vitamina C, que inhibe la producción de melanina.

pues ayuda dando claridad ante los golpes del sol, anette las marcas del acné y manchas por toxinas. Eso gracias a la vitamina C, que inhibe la producción de melanina. Unifica el tono gracias al equilibrio de este y la evasión de enrojecimiento, gracias a los betacarotenos (vitamina A).

¿Cómo se hace y cómo se aplica la mascarilla de melón?

Para buscar un aporte calmante y antiinflamatorio, se recomienda usar un melón frío.

Ingredientes

Un cuarto de melón maduro (De preferencia muy frío)

(De preferencia muy frío) Una cucharada de miel para piel seca o normal

Una cucharada de jugo de limón para piel grasosa o cara manchada



Realización y aplicación