Reduce la inflamación de forma natural con este increíble té casero: cuándo tomarlo para mejores resultados

La inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante diferentes factores y hábitos, pero cuando se vuelve un problema constante, puede terminar afectando la calidad de vida al ocasionar molestias como dolor al tacto, hinchazón y sensación de pesadez. En algunos casos, se trata con fármacos especiales, aunque también es posible reducir los síntomas al recurrir a un remedio casero infalible: el té verde .

Todo gracias a que se trata de una bebida que está repleta de beneficios y propiedades para el organismo. De acuerdo con un artículo de Web MD, contiene altos niveles de polifenoles con acción antiinflamatoria, lo que contribuye que al tomarla caliente brinde alivio.

¿Cómo tomar el té verde para reducir la inflamación?

Cuando se pretende ingerir para combatir el abdomen inflamado (con o sin dolor), lo mejor es ingerir el té verde natural y preparado con un método casero. Es decir, simplemente hervir agua, agregar uno o dos sacos por taza y evitar endulzar, para no interferir con su acción habitual.

El té verde tiene efectos positivos en los síntomas contra la inflamación|Freepik

Los momentos ideales para ingerirlo como "remedio para la hinchazón" son por la mañana, indica Verywell Health. De esta manera aprovecharás sus propiedades y le darás tiempo para que surta el efecto deseado. También puede tomarse entre comidas y como una bebida refrescante, ya que tal como explica Heathline, incluso podría servir para mejorar la absorción del hierro en el cuerpo.

El ingrediente que debes añadir a tu té casero para la inflamación

Si quieres maximizar los efectos positivos de esta infusión , puedes conseguirlo con el jengibre, un ingrediente que también es buenísimo para la inflamación. Según datos del portal especializado Eating Well, este producto tiene bioactivos como el gingerol y el shogaol, conocidos por su eficacia como antioxidantes y antiinflamatorios.

El jengibre es excelente complemento para un té casero contra la inflamación|Canva

Lo único que tienes que hacer, es añadir una rodaja de jengibre fresco a tu té verde casero y tomarlo de forma regular. Solo procura no excederte en cantidad, ya que tiene un sabor picante que puede no ser tan agradable.