Cómo usar las hojas de laurel para proteger la harina y los cereales de los gorgojos

La cocina es el corazón del hogar, pero también uno de los espacios que requieren de una mayor atención en materia de orden, limpieza y hermeticidad. El objetivo en todos los casos es cuidar de nuestra salud y evitar la aparición de visitantes indeseados en nuestra despensa.

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Mantener los alimentos secos correctamente almacenados, limpiar periódicamente los rincones de las alacenas y revisar las fechas de caducidad son algunas de medidas fundamentales. Nuestros esfuerzos deben enfocarse en mantener en óptimas condiciones los alimentos durante más tiempo y evitar que lleguen visitantes como los gorgojos.

¿Qué son los gorgojos?

Los gorgojos son pequeños insectos que pertenecen a la familia de los curculiónidos, según detallan diversas reseñas, conocidos popularmente por invadir harinas, legumbres, fideos y cereales almacenados.

La aparición de los gorgojos no siempre se debe a una mala higiene en el hogar, ya que muchas veces sus huevos ya vienen adheridos o en el interior de los granos desde el proceso de envasado industrial o de distribución. En estos casos, los huevos eclosionan al encontrar condiciones de humedad y temperatura favorables dentro de nuestra casa.

Laurel contra los gorgojos

Retomando todo lo señalado, resulta interesante saber que una de las alternativas naturales más efectivas y tradicionales para repeler a estas plagas, sin recurrir a químicos agresivos, es el uso de hojas de laurel, una planta aromática que destaca por sus potentes propiedades insectífugas.

Gracias a la concentración de aceites esenciales como el cineol y el eucaliptol, el intenso aroma del laurel resulta sumamente desagradable para los gorgojos y otros insectos. Es por lo señalado que se convierte en un escudo protector ideal y económico para mantener nuestros alimentos, como las harinas y cereales, seguros en la alacena.

Cómo usar las hojas de laurel contra los gorgojos