5 ideas para aprovechar el espacio de tu cocina pequeña
Cada rincón cuenta por lo que tienes que sacarle el mayor provecho para que luzca ordenado.
Una cocina pequeña puede representar un reto cuando se busca poder mantenerlas ordenadas pero a su vez funcionales. Si bien el primer pensamiento que nos suele venir a la cabeza es realizar una obra, pues no hará falta ya que con unos simples trucos vas a poder aprovechar cada centímetro en cuestión de minutos.
Los consejos que te daremos a continuación ayudarán a liberar superficies de tu cocina, sacarles provecho a los rincones y que todo se vea ordenando. Ahora manos a la obra.
¿Cuáles son los trucos para aprovechar tu cocina pequeña?
Liberar la encimera
La encimera parte central de la cocina que solemos llenar de objetos que ni siquiera se usan a diario. Lo que tienes que hacer en este caso es dejar solo lo imprescindible como la cafetera, tostadora o algún electrodoméstico que utilices todos los días.
Es importante que dediques al menos 5 minutos para retirar utensilios y guardarlos. La amplitud se podrá ver de manera inmediata.
Aprovechar paredes y altura
Cuando el espacio es poco pues es importante aprovechar cada centímetro. En cuanto a las paredes puedes utilizarlas colocando rieles con ganchos o repisas flotantes permite colgar cucharones, tazas o especieros.
Puedes colocar un par de ganchos adhesivos en la pared y cuelga allí las tazas que usas a diario. En menos de 10 minutos, ganas superficie libre.
Optimizar el interior de los armarios
En cuanto los armarios tienen que ser aprovechados tanto en altura como en el almacenaje vertical. Hay organizadores que nos permiten apilar platos o colocar tapas de ollas en posición vertical.
Instala un organizador metálico para tapas en la puerta del armario. En 5 minutos reduces el caos y encuentras todo más rápido.
Usar puertas y laterales como zonas extra
Otro truco que puedes aprovechar es el de utilizar las puertas de los armarios y los laterales de la nevera o la despensa. Aquí puedes almacenar diversos elementos.
Coloca un soporte adhesivo en el lateral de la nevera para colgar guantes de horno. Es práctico y no ocupa espacio adicional.
Sumar un carrito estrecho si cabe
Por último, puedes tomar la idea de colocar un carrito delgado con ruedas. Sirve para guardar aceites, frascos o utensilios y se mueve fácilmente según lo necesites.
Arma el carrito con los productos que más usas y colócalo en ese espacio estrecho. En menos de 10 minutos tendrás un nuevo “mini armario” móvil.