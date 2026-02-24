5 ideas para aprovechar el espacio de tu cocina pequeña

Una cocina pequeña puede representar un reto cuando se busca poder mantenerlas ordenadas pero a su vez funcionales. Si bien el primer pensamiento que nos suele venir a la cabeza es realizar una obra, pues no hará falta ya que con unos simples trucos vas a poder aprovechar cada centímetro en cuestión de minutos.

Los consejos que te daremos a continuación ayudarán a liberar superficies de tu cocina, sacarles provecho a los rincones y que todo se vea ordenando. Ahora manos a la obra.

¿Cuáles son los trucos para aprovechar tu cocina pequeña?

Liberar la encimera

La encimera parte central de la cocina que solemos llenar de objetos que ni siquiera se usan a diario. Lo que tienes que hacer en este caso es dejar solo lo imprescindible como la cafetera, tostadora o algún electrodoméstico que utilices todos los días.

Es importante que dediques al menos 5 minutos para retirar utensilios y guardarlos. La amplitud se podrá ver de manera inmediata.

Aprovechar paredes y altura

Cuando el espacio es poco pues es importante aprovechar cada centímetro. En cuanto a las paredes puedes utilizarlas colocando rieles con ganchos o repisas flotantes permite colgar cucharones, tazas o especieros.

Puedes colocar un par de ganchos adhesivos en la pared y cuelga allí las tazas que usas a diario. En menos de 10 minutos, ganas superficie libre.

Estas repisas son funcionales.|Pinterest

Optimizar el interior de los armarios

En cuanto los armarios tienen que ser aprovechados tanto en altura como en el almacenaje vertical. Hay organizadores que nos permiten apilar platos o colocar tapas de ollas en posición vertical.

Instala un organizador metálico para tapas en la puerta del armario. En 5 minutos reduces el caos y encuentras todo más rápido.

Usar puertas y laterales como zonas extra

Otro truco que puedes aprovechar es el de utilizar las puertas de los armarios y los laterales de la nevera o la despensa. Aquí puedes almacenar diversos elementos.

Coloca un soporte adhesivo en el lateral de la nevera para colgar guantes de horno. Es práctico y no ocupa espacio adicional.

Sumar un carrito estrecho si cabe

Por último, puedes tomar la idea de colocar un carrito delgado con ruedas. Sirve para guardar aceites, frascos o utensilios y se mueve fácilmente según lo necesites.

Arma el carrito con los productos que más usas y colócalo en ese espacio estrecho. En menos de 10 minutos tendrás un nuevo “mini armario” móvil.

